Υπάρχει φαβορί για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, όλα δείχνουν ανακοινώσεις στις επόμενες 48 ώρες!

Όλα δείχνουν ότι ο νέος άνθρωπος, που θα καθίσει έστω και προσωρινά στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε!

Όλα δείχνουν ότι άμεσα θα έχουμε νέο προπονητή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μάικλ Κάρικ είναι το απόλυτο φαβορί για αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων», με τις ανακοινώσεις να είναι πιθανό να έρθουν μέσα στις επόμενες 48 ώρες!

Αρχικά, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έμοιαζε να είχε το προβάδισμα, αλλά τις τελευταίες ώρες το όνομα του Μάικλ Κάρικ έχει «κερδίσει» πόντους και όλα δείχνουν ότι πάμε για deal!

Τουλάχιστον, αυτό αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Mike Keegan! Μάλιστα, φαίνεται πως οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν, αφού λογικά θα γίνει γνωστή η συνεργασία των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες 48 ώρες, μιας και οι συζητήσεις που έγιναν ήταν πάρα πολύ θετικές.

Στόχος είναι ο επόμενος προπονητής να είναι στην προπόνηση της Τετάρτης (14/01), ώστε να κάνει ντεμπούτο στο ντέρμπι του Μάντσεστερ (17/11, 14:30) για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η οριστική απόφαση των «κόκκινων διαβόλων», αν και τη δεδομένη στιγμή, μοιάζει να είμαστε μία... ανάσα από το deal.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Mike Keegan:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόκειται να ανακοινώσει τον Μάικλ Κάρικ ως προσωρινό προπονητή της ομάδας εντός των επόμενων 48 ωρών, μετά την πρόοδο των συνομιλιών».

england365.gr 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

