Υπάρχει φαβορί για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, όλα δείχνουν ανακοινώσεις στις επόμενες 48 ώρες!

Όλα δείχνουν ότι άμεσα θα έχουμε νέο προπονητή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μάικλ Κάρικ είναι το απόλυτο φαβορί για αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων», με τις ανακοινώσεις να είναι πιθανό να έρθουν μέσα στις επόμενες 48 ώρες!

Αρχικά, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έμοιαζε να είχε το προβάδισμα, αλλά τις τελευταίες ώρες το όνομα του Μάικλ Κάρικ έχει «κερδίσει» πόντους και όλα δείχνουν ότι πάμε για deal!

Τουλάχιστον, αυτό αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Mike Keegan! Μάλιστα, φαίνεται πως οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν, αφού λογικά θα γίνει γνωστή η συνεργασία των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες 48 ώρες, μιας και οι συζητήσεις που έγιναν ήταν πάρα πολύ θετικές.

Στόχος είναι ο επόμενος προπονητής να είναι στην προπόνηση της Τετάρτης (14/01), ώστε να κάνει ντεμπούτο στο ντέρμπι του Μάντσεστερ (17/11, 14:30) για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η οριστική απόφαση των «κόκκινων διαβόλων», αν και τη δεδομένη στιγμή, μοιάζει να είμαστε μία... ανάσα από το deal.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Mike Keegan:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρόκειται να ανακοινώσει τον Μάικλ Κάρικ ως προσωρινό προπονητή της ομάδας εντός των επόμενων 48 ωρών, μετά την πρόοδο των συνομιλιών».

