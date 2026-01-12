Το στοίχημα είναι η αντίδραση

Κάποτε θα ερχόταν και η ήττα. Το ζητούμενο είναι πώς η ΑΕΚ θα διαχειριστεί αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να ανασυνταχθεί άμεσα και να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Η ομάδα της Λάρνακας έχασε πολύτιμο έδαφος μετά την ήττα από τον Άρη, αφού πλέον είναι στο -5 από την κορυφή. Ήταν η πρώτη της ήττα σε επίσημο παιχνίδι μετά από περίπου τρεις μήνες (στις 5 Οκτωβρίου ηττήθηκε για τελευταία φορά από την Πάφος FC), έπειτα από 16 συνεχόμενα επίσημα ματς σε πρωτάθλημα (10), Ευρώπη (5) και το Σούπερ Καπ.

Παρ' όλο που, με βάση των εικόνα των δύο ομάδων στο «Αλφαμέγα», η ισοπαλία θα ήταν πιο δίκαιο αποτέλεσμα, εντούτοις, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν ικανοποίησε με την απόδοσή της. Υστέρησε στην παραγωγή φάσεων, παρ' όλο που δημιούργησε τις δύο μεγαλύτερες ευκαιρίες του αγώνα, μία σε κάθε ημίχρονο, με πρωταγωνιστές τους Ναούμ και Ιβάνοβιτς. Η ΑΕΚ παρέμεινε άσφαιρη στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 13 παιχνίδια, αφού η τελευταία φορά που οι παίκτες της δεν βρήκαν δίχτυα ήταν στην ήττα 1-0 του πρώτου γύρου από την Ομόνοια στο ΓΣΠ (17/09/25).

Στοίχισε του Μιραμόν

Στον αγώνα κόντρα στον Άρη, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, κυρίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού της. Βασικά ατού της ομάδας υστέρησαν, ενώ δεν βοήθησαν ούτε οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Νέο πλήγμα για την ΑΕΚ αποτέλεσε ο τραυματισμός του Μιραμόν, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή από το πρώτο 20λεπτο. Ο έμπειρος Ισπανός ήταν από τους πιο φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές της ομάδας το τελευταίο διάστημα. Μένει να φανεί ο χρόνος απουσίας του. Στην αναμέτρηση του «Αλφαμέγα» φάνηκε και η έλλειψη αξιόπιστων λύσεων στον κιτρινοπράσινο πάγκο μετά τους γνωστούς τραυματισμούς (Τσακόν, Ρόντεν, Σουάρες, Σαμπορίτ και κατά τη διάρκεια του ματς ο Μιραμόν) και τη φυγή Ανγκιέλσκι.

Ίσως η ΑΕΚ καθυστέρησε να προχωρήσει στη μεταγραφική της ενίσχυση... Παρά τα αγωνιστικά προβλήματα, οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους, καθότι μεθαύριο Τετάρτη διακυβεύεται το μέλλον τους στον θεσμό του κυπέλλου, αφού θα πρέπει να αποκλείσουν σε νοκ άουτ παιχνίδι στο ΓΣΠ την πανίσχυρη φέτος Ομόνοια.