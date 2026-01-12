Θύμα χάκερ ο Μπρούνο Φερνάντες - Ανακοίνωση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα έκανε επίσημη ανακοίνωση -ενημέρωση προς τους φιλάθλους, τονίζοντας πως «ο λογαριασμός του Πορτογάλου μέσου έχει παραβιαστεί και πως μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ο έλεγχός του, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με αναρτήσεις ή προσωπικά μηνύματα που προέρχονται από αυτόν».

Για την ακρίβεια, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάλεσε το κοινό να αγνοήσει ό,τι γράφεται στον λογαριασμό του Φερνάντες, ώστε να αποφευχθούνπιθανοί κίνδυνοι.

sdna.gr