Θύμα χάκερ ο Μπρούνο Φερνάντες - Ανακοίνωση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Θύμα διαδικτυακής επίθεσης έπεσε ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, αφού χάκερ πήραν την πρόσβαση στον λογαριασμό του στο Χ.
Η αγγλική ομάδα έκανε επίσημη ανακοίνωση -ενημέρωση προς τους φιλάθλους, τονίζοντας πως «ο λογαριασμός του Πορτογάλου μέσου έχει παραβιαστεί και πως μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ο έλεγχός του, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με αναρτήσεις ή προσωπικά μηνύματα που προέρχονται από αυτόν».
Για την ακρίβεια, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάλεσε το κοινό να αγνοήσει ό,τι γράφεται στον λογαριασμό του Φερνάντες, ώστε να αποφευχθούνπιθανοί κίνδυνοι.
sdna.gr