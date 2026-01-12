Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης!

O Παναθηναϊκός ανέμενε μέχρι και σήμερα τις τελικές εκτιμήσεις για τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου, και μετά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε παρουσία του τεχνικού επιτελείου, πάρθηκε η οριστική απόφαση: Ο προημιτελικός Κυπέλλου με τον Άρη θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ!

Η μεταφορά του αγώνα συνδέεται άμεσα με την ολοκληρωμένη πλέον αντικατάσταση του χλοοτάπητα στη Λεωφόρο. Το «τριφύλλι» επένδυσε σημαντικά ποσά για την τοποθέτηση νέου, υψηλής ποιότητας ολλανδικού χλοοτάπητα, ο οποίος λύνει οριστικά τα προβλήματα υγρασίας και ολισθηρότητας που είχαν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι ο νέος τάπητας έχει τοποθετηθεί σωστά, ωστόσο χρειάζεται λίγος επιπλέον χρόνος για να «δέσει» πλήρως και να φτάσει στο ιδανικό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας. Έτσι, με το παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό να έχει ήδη διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, το ίδιο θα συμβεί και με την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη, ώστε η Λεωφόρος να παραδοθεί απόλυτα έτοιμη.

SPORT-FM.GR