Πάτησε Βαρκελώνη ο Κανσέλο και ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα

Η μεταγραφική… βόμβα της Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί, με τον Ζοάο Κανσέλο να βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη για να υπογράψει με τους «μπλαουγκράνα».

Οι «μπλαουγκράνα» θα προχωρήσουν σε μία πολύ δυνατή προσθήκη σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα, κλειδώνοντας τον Πορτογάλο πλάγιο μπακ, ο οποίος φημίζεται για την ταχύτητα του, αλλά και για τις εκπληκτικές του εκτελέσεις.

Ο Κανσέσλο αγωνίστηκε με τα χρώματα των «μπλαουγκράνα» τη σεζόν 2023/24 με τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ. Το καλοκαίρι βέβαια η Μπάρτσα δεν κατάφερε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της και αυτός γύρισε πίσω στη Μάντσεστερ Σίτι μόνο και μόνο για να πουληθεί απευθείας στην Αλ Χιλάλ με 25 εκατομμύρια ευρώ.

Φαίνεται πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει λείψει στον Κανσέλο, καθώς πήρε την απόφαση να επιστρέψει πίσω στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι.

Κατά την άφιξη στην Καταλονία πλήθος δημοσιογράφων τον περίμενε με τον ίδιο να τους ευχαριστεί για την παρουσία τους και να μπαίνει αμέσως στο αυτοκίνητο που τον περίμενε.

🚨🔴🔵 João Cancelo, just landed to join Barcelona on loan from Al Hilal. ✈️



Here we go, confirmed. ✅@BlazquezFont 🎥 pic.twitter.com/CIV7m23WQR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

