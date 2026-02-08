ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοια με την Πάφο και την νίκη των πρασίνων με 4-2.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι να κάνουμε τέτοια εμφάνιση. Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος. Στο δεύτερο μέρος πετύχαμε ωραία γκολ. Ο Σεμέδο ήταν φανταστικός. Είχε τη βοήθεια από όλη την ομάδα ήταν σημαντικό που ισοφαρίσαμε σε εκείνο το σημείο. Η Πάφος είναι ομάδα με ποιότητα και μας έβαλε πίεση στην περιοχή μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα αν δεν ήμασταν κοντά στο καλύτερο μας δεν θα κάναμε τέτοια νίκη».

 

Διαβαστε ακομη