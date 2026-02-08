Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι να κάνουμε τέτοια εμφάνιση. Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος. Στο δεύτερο μέρος πετύχαμε ωραία γκολ. Ο Σεμέδο ήταν φανταστικός. Είχε τη βοήθεια από όλη την ομάδα ήταν σημαντικό που ισοφαρίσαμε σε εκείνο το σημείο. Η Πάφος είναι ομάδα με ποιότητα και μας έβαλε πίεση στην περιοχή μας. Κάναμε πολύ καλή δουλειά απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα αν δεν ήμασταν κοντά στο καλύτερο μας δεν θα κάναμε τέτοια νίκη».