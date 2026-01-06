«Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου»: Ο Χουάνκαρ θυμήθηκε το περιστατικό με τον τραυματισμό του στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Συνέντευξη στο ισπανικό κανάλι «Offsiders» στο Youtube παραχώρησε ο Χουάνκαρ. Ο πρώην αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού και του Άρη αναφέρθηκε στον τραυματισμό του από κροτίδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και στις απειλές που δέχτηκε στα social media.

«Έφτασα στο νοσοκομείο με 90% απώλεια ακοής σύμφωνα με τα τεστ που μου έκαναν. Μου έκαναν αυτά που κάνουν στα μωρά, τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν για να πουν αν ακούνε. Το χειρότερο ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ζαλάδες, ήμουν εκτός για ένα μήνα μετά από αυτό», ενώ τόνισε πως η κόρη του, όταν είδε το σκηνικό αυτό ρωτούσε: ''μπαμπά πέθανες;''», ανέφερε αρχικά και συνέχισε για τη φύλαξη που του παρείχε ο Παναθηναϊκό στο σπίτι του, αφού δεχόταν απειλητικά μηνύματα:

«Κι όμως, υπήρχαν άνθρωποι από τον Ολυμπιακό που αμφέβαλαν. Ακόμα και σήμερα μου στέλνουν μηνύματα: "Κλόουν", "ψεύτη", "είσαι ηθοποιός". Δεν ξέρω τι επίπεδο αρρώστιας είναι αυτό. Δεν μπορείς να φανταστείς τα μηνύματα που μου έστελναν. ''Θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου'', μου έλεγαν και είναι μερικές φορές που θέλεις να απαντήσεις, αλλά δεν μπορείς. Ήθελα να τους συναντήσω και να τους ξεριζώσω τα κεφάλια, αλλά δεν μπορούσα. Είχα δύο γορίλες στην πόρτα του σπιτιού μου».

Παράλληλα, στάθηκε και στον τελικό κόντρα στον Άρη στον Βόλο, δίνοντας την ασίστ στο γκολ του Γιώργου Βαγιαννίδη, με το οποίο ο Παναθηναϊκός κατάκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

«Στο 97ο λεπτό είχαμε την μπάλα στο transition. Εγώ ήμουν μακριά από την φάση, είπα όμως οτι αυτό θα είναι το τελευταίο μου σπριντ με τον Παναθηναϊκό και άρχισα να τρέχω. Ο Μπερνάρ παίρνει την μπάλα, κάνω το overlap και παίρνω την μπάλα που μου την δίνει στον κενό χώρο. Έχω την δυνατότητα να κάνω σέντρα αλλά δεν βλέπω κανέναν. Ο Φώτης που τώρα είναι στην Σπόρτινγκ περιμένει στο πέναλτι για πάσα εκεί και λέω "γαμώ το, μου τελειώνει ο χρόνος, μου τελειώνει ο χρόνος" και ξαφνικά βλέπω τον Βαγιαννίδη που επίσης είναι στην Σπόρτινγκ να τρέχει στο πίσω δοκάρι. Είπα "γ@@@@ε το, αυτή είναι η ευκαιρία μου". Έβαλα δύναμη και ο Βαγιαννίδης το έβαλε. Ήταν η πρώτη φορά που ήθελα να τα σπάσω όλα. Άρχισα να φωνάζω είμαι εδώ, είμαι εδώ. Ήταν ένας ωραίος τρόπος να πω αντίο. Έληγε το συμβόλαιό μου και ο τεχνικός διευθυντής ήθελε να τα αλλάξει όλα. Υπό κανονικές συνθήκες θα έμενα για μερικά χρόνια ακόμα».

Ο Χουάνκαρ μίλησε με υπέροχα λόγια για τη θητεία του στους «πράσινους», αλλά και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον οποίο συνεργάστηκε σχεδόν για 2,5 χρόνια: «Καταπληκτικός προπονητής. Έχω μεγάλη εκτίμηση για εκείνον».

