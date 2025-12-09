O Ζέλσον... ξεπάγωσε τα όνειρα πρόκρισης του Ολυμπιακού!

Νίκη - χρυσάφι για τον Ολυμπιακό στην παγωμένη Αστάνα. Επικράτησε με σκορ 0-1 της Καϊράτ Αλμάτι από το γκολ του Ζέλσον και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στην συνέχεια του Champions League.

Ολυμπιακός - Καϊράτ: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Βασικοί για τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν απέναντι στην Καϊράτ και ο Μουζακίτης και ο Ποντένσε. Η διάταξη των Πειραιωτών για αυτόν τον αγώνα της League Phase του Champions League ήταν ως εξής: Τζολάκης ο γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέι, κέντρο με Έσε και Μουζακίτης, άκρα με τους Ποντένσε και Ζέλσον και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο. Ο σχηματισμός της Καϊράτ: Αναρμπέκοβ γκολκίπερ, άμυνα με Ταπάλοβ, Σιρομπόκοβ, Σορόκιν και Μάτα. Κέντρο με Γκλάζερ και Μάλμπεκ και πίσω από τον φορ Εντμίλσον τριάδα με Μρνίσκι, Ρικαρντίνιο και Ζάρια.

Ξεκάθαρη υπεροχή ο Ολυμπιακός αλλά χωρίς το γκολ

Σχεδόν από το ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε την επιθετική υπεροχή αλλά και τις πιο καλές στιγμές για να βρει δίχτυα για να κάνει τουλάχιστον το 0-1. Υπεροχή που κράτησε έως και το τέλος του α' 45λεπτου. Αρχικά στο 4ο λεπτό ο Τσικίνιο είχε ένα σουτ που πέρασε έξω. Στο 6' ο Ζέλσον είχε κίνηση και σουτ που έπιασε εύκολα ο αντίπαλος γκολκίπερ. Στο 7ο ήρθε ο Ελ Καμπί που είχε κεφαλιά ψηλά άουτ. Ακολούθησε πριν το 12' η πιο καλή στιγμή του Ζέλσον που από πολύ καλή θέση είδε το σουτ του - που πήγαινε προς την εστία - να κόβεται.

Στο 18' για πολύ λίγο ο Ελ Καμπί δεν βρήκε τη μπάλα καλά για να σκοράρει. Στο 21' ο Ολυμπιακός σκόραρε αλλά ο Τσικίνιο που έβγαλε τη μπαλιά στον Ελ Καμπί ήταν εκτεθειμένος. Στο 22' ο Ελ Καμπί είχε σουτάρα που αποκρούστηκε πολύ δύσκολα. Έως και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός θα απειλούσε ξανά και με Ποντένσε και με Ζέλσον αλλά και τον Ελ Καμπί αλλά το γκολ δεν το βρήκε.

Στο 45' ήταν η σέντρα σουτ του Ζέλσον, όπου ο Σιρομπόκοβ έκανε προβολή για να διώξει και παραλίγο να βάλει αυτογκόλ. Ο Ζέλσον ήταν καίριος και σκόρερ για το 0-1! Στην επανάληψη οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να βρουν δίχτυα. Στο 46΄ο Ελ Καμπί ανατράπηκε από τον γκολκίπερ της Καϊράτ, ο διαιτητής έδειξε πέναλτι αλλά εν συνεχεία ακολούθησε την υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ.

Η Καϊράτ από την άλλη επιχείρησε να απειλήσει με την κεφαλιά του Ζορζίνιο στο 50'. Η μπάλα έφυγε εκτός. Στο 58' υπήρξε επικίνδυνο γύρισμα του Εντμίλσον μέσα από την περιοχή, έπειτα από ντρίμπλα του πάνω στον Πιρόλα, αλλά δεν βρήκε κανένας παίκτης της Καϊράτ την μπάλα.

Στη συνέχεια και στο 59' ο Τσικίνιο εξαπέλυσε φοβερό σουτ που και αυτό αποκρούστηκε από τον γκολκίπερ της Καϊράτ.

Τρομερό γκολ νίκης από τον Ζέλσον

Στο 73ο λεπτό ο Ζέλσον ήταν ο άνθρωπος του αγώνα και αυτός που από κοντά έγραψε το σκορ 0-1 μετά από ασίστ του Ταρέμι.

Ακολούθησε στο 75' φάση στο δοκάρι έπειτα από προσπάθεια του Ταρέμι αλλά και νέα ευκαιρία του Ελ Καμπί. Στο 79' ο Ελ Καμπί μετά από πάσα του Ταρέμι είχε και αυτός σουτ στο δοκάρι.

Στο 89' ο Αφρικανός επιθετικός είχε ξανά δοκάρι. Αυτή την φορά σε κενή εστία ενώ στη συνέχεια ο Στρεφέτσα είδε το σουτ του να αποκρούεται. Τελικώς το 0-1 έμεινε ως το τέλος.

MVP: Ο Ζέλσον. Ο Πορτογάλος μπαίνει σε αυτήν την κατηγορία καθαρά για το γκολ του με το εξαιρετικό του τελείωμα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ταρέμι και Στρεφέτσα. Δύο αλλαγές που βοήθησαν πολύ το δημιουργικό και επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού και ειδικά ο Ιρανός που έφτιαξε τη φάση του Ζέλσον. Πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους 2 βασικούς χαφ, Έσε και Μουζακίτη. Εξαιρετικός ο γκολκίπερ της Καϊράτ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η Καϊράτ είχε αρνητικούς πρωταγωνιστές στην επίθεσή της. Παίκτες όπως οι Ζάρια και Ρικαρντίνιο. Ο Ολυμπιακός γενικά περίμενε περισσότερα από παίκτες όπως ο Ποντένσε.

Η ΓΚΑΦΑ: Ανήκει στην άμυνα της Καϊράτ στη φάση του Ζέλσον. Στο 0-1 δεν κατάφερε η άμυνα των τυπικά γηπεδούχων να αντιδράσει σωστά.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε τα θέματά του από πλευράς καρτών και φάουλ ο Ισπανός ρέφερι. Υπήρξαν φάουλ πάνω σε παίκτες του Ολυμπιακού όπου θα μπορούσαν να είχαν βγει κάρτες.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός εάν ήθελε να έχει ελπίδες για τη συνέχεια έπρεπε να την πάρει αυτήν την νίκη. Αυτό και έγινε απέναντι στην Καϊράτ παρά τις δυσκολίες του αγώνα. Γενικά ήταν ανώτερος στο πιο μεγάλο μέρος του ματς.

ΚΑΪΡΑΤ: Αναρμπέκοβ, Ταπάλοβ (62' Τουγιακμπάεβ), Σιρομπόκοβ, Σορόκιν, Μάτα, Ντ. Γκλάζερ, Μάλμπεκ (82' Κασαμπουλάτ), Εντμίλσον (82' Στανόεβ), Μρνίσκι, Ρικαρντίνιο (46' Ζορζίνιο) και Ζάρια (46' Γκρομίκο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Ροντινέι, Έσε (84' Γκαρθία), Μουζακίτης, Ποντένσε (62' Στρεφέτσα), Ζέλσον, Τσικίνιο (62' Ταρέμι) και Ελ Καμπί.

gazzetta.gr