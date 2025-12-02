Οι μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ και η περίπτωση Μπαρίνοφ

Η αγωνιστική άνοδος και οι μεγάλες τελευταίες νίκες έχουν «ζεστάνει» τον Μάριο Ηλιόπουλο, που είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να ενισχύσει το ρόστερ της ΑΕΚ τον Ιανουάριο. Το πλάνο περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις προσθήκες, ενώ δεν αποκλείεται αυτές να φτάσουν και τις πέντε ή έξι, εφόσον υπάρξουν και κάποιες αποχωρήσεις (π.χ. Γιόνσον, Οντουμπάτζο, Μήτογλου).

Προτεραιότητα για την «Ένωση» είναι η απόκτηση φορ, στόπερ και δεξιού μπακ και ήδη ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει ενεργοποιηθεί προς αναζήτηση παικτών με τα χαρακτηριστικά που θέλει και ο Μάρκο Νίκολιτς. Εφόσον υπάρξει δυνατότητα και καλές ευκαιρίες στην αγορά, δεν είναι απίθανο να υπάρξει ενίσχυση και σε άλλες θέσεις, όπως του αριστερού μπακ, του ακραίου επιθετικού και του κεντρικού χαφ.

Για την τελευταία θέση, έχει επανέλθει στο προσκήνιο η περίπτωση του Ντμίτρι Μπαρίνοφ. Ο 29χρονος Ρώσος διεθνής (23 φορές, 5 μέσα στο τρέχον έτος) είναι γνώριμος του Νίκολιτς από τη συνεργασία τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας (είχε 33 συμμετοχές υπό τον Σέρβο τεχνικό) και το καλοκαίρι μένει ελεύθερος. Φέτος είναι και πάλι βασικός και αρχηγός της ομάδας του μετρώντας 23 εμφανίσεις, 3 γκολ και 7 ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας. Η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος με την Ρωσία ήταν αδύνατο να έρθει τότε με μεταγραφή. Τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει στη χώρα και γι’ αυτό είναι δύσκολο να προχωρήσει και τώρα η περίπτωσή του, ωστόσο είναι κάποια που πρέπει να κρατήσουμε στα υπόψη για το καλοκαίρι.

