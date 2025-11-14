Ο Πιερό πέτυχε το χρυσό γκολ και η Αϊτή είναι αγκαλιά με την πρόκριση
Η Αϊτή πήρε ένα σημαντικό τρίποντο στη μάχη πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ να πετυχαίνει στο 44΄ το χρυσό γκολ κόντρα στην Κόστα Ρίκα για το 1-0 στο πλαίσιο των προκριματικών στη ζώνη της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.
Ο Φραντζί Πιερό ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Αϊτής απέναντι στην Κόστα Ρίκα με 1-0 για την 5η αγωνιστική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.
Ο επιθετικός της ΑΕΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα πέτυχε το χρυσό γκολ, δίνοντας ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στην ομάδα του για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Αυτή τη στιγμή η Ονδούρα με την Αϊτή ισοβαθμούν με οκτώ βαθμούς κι ακολουθεί στην 3η θέση η Κόστα Ρίκα με έξι και στην τελευταία του τρίτου ομίλου η Νικαράγουα με 4.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο περνούν οι πρώτες ομάδες των τριών ομίλων, ενώ οι δύο καλύτερες δεύτερες προκρίνονται στα playoffs.
Οι χώρες που έχουν προκριθεί:
- Καναδάς (διοργανώτρια)
- Μεξικό (διοργανώτρια)
- ΗΠΑ (διοργανώτρια)
- Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC
- Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC
- Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC
- Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL
- Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC
- Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC
- Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC
- Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC
- Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
- Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
- Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
- Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
- Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
- Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
- Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
- Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
- Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF
- Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF
- Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF
- Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
- Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
- Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA
- Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
- Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
- Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
- Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA
Τι μένει ακόμα; Δεκατέσσερα εισιτήρια να δοθούν σε χώρες της UEFA, τρία σε ομάδες της CONCACAF και τα τελευταία δύο στα διηπειρωτικά playoffs.
