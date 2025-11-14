ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πιερό πέτυχε το χρυσό γκολ και η Αϊτή είναι αγκαλιά με την πρόκριση

Η Αϊτή πήρε ένα σημαντικό τρίποντο στη μάχη πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τον Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ να πετυχαίνει στο 44΄ το χρυσό γκολ κόντρα στην Κόστα Ρίκα για το 1-0 στο πλαίσιο των προκριματικών στη ζώνη της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Ο Φραντζί Πιερό ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Αϊτής απέναντι στην Κόστα Ρίκα με 1-0 για την 5η αγωνιστική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα πέτυχε το χρυσό γκολ, δίνοντας ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στην ομάδα του για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Αυτή τη στιγμή η Ονδούρα με την Αϊτή ισοβαθμούν με οκτώ βαθμούς κι ακολουθεί στην 3η θέση η Κόστα Ρίκα με έξι και στην τελευταία του τρίτου ομίλου η Νικαράγουα με 4.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο περνούν οι πρώτες ομάδες των τριών ομίλων, ενώ οι δύο καλύτερες δεύτερες προκρίνονται στα playoffs.

Οι χώρες που έχουν προκριθεί:

  1. Καναδάς (διοργανώτρια)
  2. Μεξικό (διοργανώτρια)
  3. ΗΠΑ (διοργανώτρια)
  4. Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC
  5. Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC
  6. Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC
  7. Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL
  8. Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC
  9. Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC
  10. Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC
  11. Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC
  12. Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
  13. Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL
  14. Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
  15. Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
  16. Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL
  17. Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
  18. Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
  19. Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF
  20. Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF
  21. Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF
  22. Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF
  23. Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
  24. Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
  25. Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA
  26. Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC
  27. Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
  28. Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF
  29. Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Τι μένει ακόμα; Δεκατέσσερα εισιτήρια να δοθούν σε χώρες της UEFA, τρία σε ομάδες της CONCACAF και τα τελευταία δύο στα διηπειρωτικά playoffs.

 

Ο Πιερό πέτυχε το χρυσό γκολ και η Αϊτή είναι αγκαλιά με την πρόκριση

Διαβαστε ακομη