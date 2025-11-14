Ο Πιερό πέτυχε το χρυσό γκολ και η Αϊτή είναι αγκαλιά με την πρόκριση

Ο Φραντζί Πιερό ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Αϊτής απέναντι στην Κόστα Ρίκα με 1-0 για την 5η αγωνιστική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ στο 44ο λεπτό του αγώνα πέτυχε το χρυσό γκολ, δίνοντας ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στην ομάδα του για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Αυτή τη στιγμή η Ονδούρα με την Αϊτή ισοβαθμούν με οκτώ βαθμούς κι ακολουθεί στην 3η θέση η Κόστα Ρίκα με έξι και στην τελευταία του τρίτου ομίλου η Νικαράγουα με 4.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο περνούν οι πρώτες ομάδες των τριών ομίλων, ενώ οι δύο καλύτερες δεύτερες προκρίνονται στα playoffs.

Οι χώρες που έχουν προκριθεί:

Καναδάς (διοργανώτρια) Μεξικό (διοργανώτρια) ΗΠΑ (διοργανώτρια) Ιαπωνία (20 Μαρτίου 2025) – AFC Νέα Ζηλανδία (24 Μαρτίου 2025) – OFC Ιράν (25 Μαρτίου 2025) – AFC Αργεντινή (25 Μαρτίου 2025) – CONMEBOL Ουζμπεκιστάν (5 Ιουνίου 2025) – AFC Νότια Κορέα (5 Ιουνίου 2025) – AFC Ιορδανία (5 Ιουνίου 2025) – AFC Αυστραλία (10 Ιουνίου 2025) – AFC Βραζιλία (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL Εκουαδόρ (10 Ιουνίου 2025) – CONMEBOL Ουρουγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL Κολομβία (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL Παραγουάη (4 Σεπτεμβρίου 2025) – CONMEBOL Μαρόκο (5 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF Τυνησία (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF Αίγυπτος (8 Σεπτεμβρίου 2025) – CAF Αλγερία (9 Οκτωβρίου 2025) – CAF Γκάνα (12 Οκτωβρίου 2025) – CAF Πράσινο Ακρωτήρι (13 Οκτωβρίου 2025) – CAF Νότια Αφρική (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF Κατάρ (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC Αγγλία (14 Οκτωβρίου 2025) – UEFA Σαουδική Αραβία (14 Οκτωβρίου 2025) – AFC Ακτή Ελεφαντοστού (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF Σενεγάλη (14 Οκτωβρίου 2025) – CAF Γαλλία (13 Νοεμβρίου 2025) – UEFA

Τι μένει ακόμα; Δεκατέσσερα εισιτήρια να δοθούν σε χώρες της UEFA, τρία σε ομάδες της CONCACAF και τα τελευταία δύο στα διηπειρωτικά playoffs.

SPORT24