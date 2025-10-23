Άλλαξε ώρα το Φέγενορντ-Παναθηναϊκός λόγω κακοκαιρίας

Tα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται στο Ρότερνταμ μετά τις 19:00 την Πέμπτη οδήγησαν στην αλλαγή ώρας έναρξης της αναμέτρησης της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Έτσι η σέντρα του αγώνα δεν θα γίνει στις 19:45, αλλά στις 17:30 (ώρα Ελλάδος), όπως ενημέρωσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα η UEFA.

Οι ολλανδικές αρχές κάνουν λόγο για «πορτοκαλί συναγερμό» στην πόλη του Ρότερνταμ, καθώς μετά τις 19:00 αναμένονται άνεμοι που αναμένεται να φτάσουν σε ταχύτητα τα 100-120 χιλιόμετρα την ώρα. Mάλιστα, η Φέγενορντ επισημαίνει σε ανακοίνωσή της πως «... οι φίλαθλοι που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού λόγω αυτής της αλλαγής ώρας, μπορούν να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για το εισιτήριό τους. Η Φέγενορντ θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

Σημειώνεται πως η αποστολή του Παναθηναϊκού δεν είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει αμέσως μετά τον αγώνα, αλλά θα πετάξει πίσω για την Αθήνα την Παρασκευή.

H ανακοίνωση:

Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός στις 24 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης.

