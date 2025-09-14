«Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ταρέμι με τον Ολυμπιακό»: Πώς σχολίασαν τα ιταλικά ΜΜΕ την «ντοπιέτα» του Ιρανού

Θέμα συζήτησης έγινε το ντεμπούτο του Ταρέμι με τον Ολυμπιακό. Ο Ιρανός φορ πέτυχε δύο γκολ με τους Πειραιώτες απέναντι στον Πανσερραϊκό και το γεγονός δεν πέρασε… έτσι από τα Μέσα Ενημέρωσης. Μάλιστα, κάποια θέλησαν να το συνδυάσουν με το γεγονός ότι λίγη ώρα μετά η πρώην ομάδα του Ιρανού, Ίντερ, γνώριζε την ήττα με 4-3 από τη Γιουβέντους. Αν και προφανώς δεν ήταν πρόβλημα το επιθετικό κομμάτι για τους «νερατζούρι» στο συγκεκριμένο ματς.

Το «Calciomercato» επισημαίνει: «Δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ντεμπούτο. Ο Μεχντί Ταρέμι σημείωσε δύο γκολ ως αλλαγή στη νίκη του Ολυμπιακού με 5-0 επί του Πανσερραϊκού».

Το «gazzetta.it» σχολιάζει «Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Ταρέμι με τον Ολυμπιακό. Ο πρώην παίκτης της Ίντερ πήρε κατευθείαν στις πλάτες του τον Ολυμπιακό. Ο Ιρανός πέτυχε δύο γκολ με διαφορά πέντε λεπτών με τον Ολυμπιακό».

Το «fcinter1908» έχει τίτλο: «Ο Ταρέμι έκανε εξαιρετικό ντεμπούτο, ο πρώην παίκτης της Ίντερ πέτυχε δύο γκολ», ενώ επισημαίνει στο κείμενο του ματς: «Αξιοσημείωτο γεγονός τα δύο γκολ του πρώην επιθετικού της Ίντερ. Ήρθε από τον πάγκο και δέχθηκε ζεστό χειροκρότημα από το πλήθος, με τον Ιρανό να ανταποδίδει την πίστη στον κόσμο. Σκόραρε στο 88’ και στο 90’+4’, διαμορφώνοντας το 5-0. Αξέχαστο ντεμπούτο».

«Εντυπωσιακό ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο πέτυχε δύο γκολ έκανε ο Ταρέμι. Από την επισφαλή θέση στην Ίντερ στη λύτρωση στην Ελλάδα», επισημαίνει το «settecalcio.it».

Το «interista.it» αναφέρει: «έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο ο Ταρέμι με δύο γκολ σε λίγα λεπτά με τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί κάτι καλύτερο».

