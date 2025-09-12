Τέλος τα σενάρια Ανόρθωση Ουάρντα: Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τη μεγάλη επιστροφή του!

Στην Ελλάδα και στην Stoiximan Super League θα αγωνίζεται και φέτος ο Αμρ Ουάρντα!

Λίγο καιρό μετά την αποδέσμευσή του από τον Ατρόμητο, ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την ΑΕΛ με τους «βυσσινί» να ανακοινώνουν το απόγευμα της Παρασκευής (12/09) την έναρξη της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2026!

Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του 31χρονου εξτρέμ στην ομάδα της Λάρισας, μετά την παρουσία του εκεί τη σεζόν 2019/20, όπου κατέγραψε 23 συμμετοχές με 7 γκολ και 6 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την επιστροφή του Αμρ Ουάρντα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους, ερχόμενος με ελεύθερη μεταγραφή.Ο διεθνής Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου 1993, μπορεί να καλύψει με την ίδια ευχέρεια όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και είναι ήδη ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό — και φυσικά στους φίλους της ομάδας μας.Ο Ουάρντα έχει φορέσει ξανά τη φανέλα με το άλογο στο στήθος τη σεζόν 2019/20, καταγράφοντας 23 συμμετοχές, 7 γκολ και 6 ασίστ, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του.Το ελληνικό πρωτάθλημα αποτελεί για εκείνον γνώριμο «γήπεδο», καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Παναιτωλικό (2015-17), ΠΑΟΚ (2018, 2021), Ατρόμητο (2017/18, 2019/20, 2024/25), Βόλο (2020/21) και Πανσερραϊκό (2024)».