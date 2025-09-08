Βαριά ήττα από τους ανώτερους Δανούς για την Ελλάδα

Απότομη προσγείωση για την Εθνική Ελλάδας. Η γαλανόλευκη δεν ήταν καλή απέναντι στη Δανία στο “Γ. Καραϊσκάκης” και μοιραία γνώρισε την ήττα με 3-0 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ.

Έτσι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμεινε στους 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση του ομίλου, βλέποντας τόσο τη Σκωτία, όσο και τη Δανία να την προσπερνά ανεβαίνοντας στους 4 βαθμούς.

Οι Σκανδιναβοί άνοιξαν το σκορ στο 32ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ του Ντάμσγκαρντ έπειτα από λάθος του Κουρμπέλη.

Η Δανία κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ, ξανά με σουτ εκτός περιοχής, απο τον Κρίστενσεν στο 63ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και τρίτο γκολ, στο 81′ με τον Χόιλουντ, ο οποίος πλάσαρε στην κενή εστία έπειτα από την απομάκρυνση του Μαυροπάνου πάνω στη γραμμή στην προσπάθεια του Ντόργκου.

Πλέον για την Εθνική μας ακολουθούν δύο εκτός έδρας μάχες στην επόμενη διεθνή διακοπή, τον Οκτώβριο, απέναντι στη Σκωτία (9/10) και τη Δανία (12/10) για την 3η και την 4η αγωνιστική αντίστοιχα.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολλές μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τους Έλληνες διεθνείς να κάνουν κάποια αβίαστα λάθη.

Δύο φορές ο Ζαφείρης, από μία οι Κουρμπέλης – Καρέτσας έκαναν λάθος πάσα σε μεταβίβαση προς τα πίσω.

Η πρώτη τελική ήρθε για την Εθνική μας, στο 15′ όταν ο Τζόλης έφερε ωραία την μπάλα στο δεξί και εκτέλεσε από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη Δανία ήρθε με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα. Ο Κωνσταντέλιας έχασε την μπάλα και ο Χόιμπιεργκ τροφοδότησε κάθετα τον Φρόχολντ που απέφυγε τον Κουλιεράκη και πλάσαρε με το αριστερό εντός περιοχής, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κάνουν λάθη και από ένα τέτοιο βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ.

Ο Κουρμπέλης έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή από τον Χόιλουντ, ο Ντάμσγκαρντ γύρισε, έφερε την μπάλα στο δεξί και με ένα δυνατό πλασέ άνοιξε το σκορ για τους Δανούς στο 32′.

Η Δανία άγγιξε το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όμως ο Τζολάκης κράτησε όρθια την Ελλάδα κάνοντας απίθανη επέμβαση με το πόδι στον κεραυνό του Χόιλουντ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ρίχνοντας στο ματς τις “παλιοσειρές” Μασούρα και Μπακασέτα αντί των Καρέτσα και Κωνσταντέλια.

Η Δανία διπλασίασε τα τέρματά της με άλλο ένα γκολ εκτός περιοχής, αυτή τη φορά από τον Αντρέας Κρίστιανσεν. Ο στόπερ της Μπαρτσελόνα πήρε την μπάλα λίγο κάτω από τη σέντρα, προχώρησε ανενόχλητος και πλάσαρε με το δεξί για το 0-2 στο 63′.

Από εκεί και έπειτα, η Εθνική μας Ομάδα έχασε την όποια ενέργειά της και δεν μπόρεσε να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Σμάιχελ.

Στο 67′ ο Τσιμίκας τροφοδότησε τον Παυλίδη στην περιοχή, με τον επιθετικό της Μπενφίκα να κάνει σέντρα-σουτ με το αριστερό και την μπάλα να περνά άουτ, ενώ ούτε ο Μασούρας πρόλαβε να μπει στην πορεία της.

Στο 75′ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς και τον Φώτη Ιωαννίδη, παίζοντας με δύο φορ μέχρι το τέλος του αγωνα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τσιμίκας εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά και ο Μαυροπάνος πήδηξε ψηλότερα από όλους παίρνοντας την κεφαλιά, όμως ο Σμάιχελ μπλόκαρε.

Οι Δανοί βρήκαν και τρίτο γκολ, στο 81′ κλειδώνοντας τη νίκη. Ο Ντόργκου έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πέρασε τον Τζολάκη και πλάσαρε, με τον Μαυροπάνο να προλαβαίνει πάνω στη γραμμή, όμως ο Χόιλουντ που ακολούθησε τη φάση πλάσαρε στην κενή εστία.

Έτσι η Δανία ανέβηκε στους 4 βαθμούς, μαζί με τη Σκωτία, αφήνοντας στους 3 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που θα ψάξει αντίδραση τον επόμενο μήνα, στα εκτός έδρας παιχνίδια με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10).

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (64′ Σιώπης), Ζαφείρης (75′ Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (46′ Μπακασέτας), Καρέτσας (46′ Μασούρας), Τζόλης (83′ Πέλκας), Παυλίδης.

ΔΑΝΙΑ: Σμάιχελ, Μέλε (90′ Γκρόνμπεκ), Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ (83′ Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ (83′ Ο’ Ράιλι), Σκοβ Όλσεν (64′ Ντόργκου), Μπίρεθ (64′ Χόιλουντ).

