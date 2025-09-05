Ελλάδα-όνειρο «πάτησε» με μπαλάρα τη Λευκορωσία και ξεκίνησε με το… δεξί για την Αμερική!

Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να είχε ονειρευτεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι παίκτες της Εθνικής, αλλά και ο κόσμος. Η Εθνική άνοιξε το σκορ στην πρώτη πραγματικά καλή στιγμή της, η οποία ήρθε στο 3’. Ο Παυλίδης ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Καρέτσα να έχει μείνει αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με σουτ με τη μία να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.





Η Εθνική Ελλαδος έμεινε ψηλά, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ που είχε και έφτιαξε τουλάχιστον δύο μεγάλες ευκαιρίες ακόμα πριν σημαδέψει το δέκατο λεπτό το ρολόι. Ο Κουλιεράκης λίγο έλειψε να κάνει το 2-0 με ωραία κεφαλιά από κόρνερ του Μπακασέτα, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία. Στο επόμενο λεπτό έγινε παρόμοια φάση, με τον Μαυροπάνο εκτελεστή και την κατάληξη να είναι ίδια.





Η Ελλάδα άφησε το πόδι λίγο από το… γκάζι, οι Λευκορώσοι πήραν μέτρα και έγιναν κάπως απειλητικοί, κερδίζοντας δύο κόρνερ και έχοντας ένα σουτ του Πετσένιν στα σώματα. Η γαλανόλευκη ανέβασε ξανά στροφές και δεν άργησε να βρει το 2-0, με τον Καρέτσα να σεντράρει γλυκά από τα δεξιά και τον Παυλίδη με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.





Τέσσερα λεπτά μετά η Ελλάδα βρήκε τρίτο γκολ. Και τι γκολ! Ο Μπακασέτας με μακρινή… οβίδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλιουτσένκο και ξεσήκωσε το κοινό. Ο άσος του Παναθηναϊκού είχε δύο κολλητά σουτ στο 24ο λεπτό, τα οποία πέρασαν λίγο έξω.

Οι τελικές της Ελλάδας στο α’ μέρος ήταν… αμέτρητες. Δύο ακόμα είχε λίγο μετά τα μέσα του ημιχρόνου, με τον Τσιμίκα να σεντράρει και την κεφαλιά του Παυλίδη να περνάει λίγο έξω, ενώ λίγο μετά (27’) ο Τζόλης έφυγε κάθετα από πάσα του Παυλίδη, αλλά προσπάθησε να κρεμάσει τον Παβλιουτσένκο που είχε μείνει στην εστία του και ο Λευκορώσος μπλόκαρε.



Στο 33’ ο Καρέτσας γύρισε περίτεχνα από τα δεξιά και ο Τζόλης απείλησε με κεφαλιά με τους φιλοξενούμενους να διώχνουν σχεδόν πάνω στη γραμμή. Τελικά το 4-0 ήρθε στο 36’, με τον Μπακασέτα να εκτελεί από τα αριστερά και τον Κουρμπέλη να πιάνει κεφαλιά, που κόντραρε στον Εμπόνγκ και κατέληξε στα δίχτυα.





Από κόρνερ του αρχηγού απείλησε στο 38’ με διπλή προσπάθεια του Μαυροπάνου, μία με το κεφάλι και ένα άστοχο σουτ. Λίγο ήθελε να κάνει το 5-0 η Ελλάδα στο 44’, με την μπάλα να στρώνεται στον Κουρμπέλη έπειτα από φάουλ του Τσιμίκα, με τον έμπειρο μέσο να στέλνει την μπάλα λίγο έξω με διαγώνιο σουτ. Έτσι ολοκληρώθηκε η… αιχμαλωσία της Ελλάδας στους Λευκορώσους στο πρώτο ημίχρονο.



Η Ελλάδα δεν μπήκε τόσο ζεστά στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να κερδίσουν μέτρα και να γίνουν απειλητικοί. Στο 49’ ο Γκρόμκο σούταρε και ο Τζολάκης έδιωξε. Η πρώτη καλή στιγμή της Ελλάδας ήρθε στο 52’, με τον Παυλίδη να σερβίρει από τα αριστερά και τον Τζόλη να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.







Το 5-0 ήρθε στο 63’ για τη γαλανόλευκη. Ο Μπακασέτας έκλεψε λίγο έξω από την περιοχή, ο Παυλίδης πήρε και μοίρασε για τον Τζόλη που σκόραρε με σουτ από την καρδιά της αντίπαλης άμυνας.



Η Λευκορωσία είχε πολύ καλή στιγμή στο 69’ με τον Εμπόνγκ να εκτελεί από κοντά και τον Τζολάκη να κάνει εξαιρετική επέμβαση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άρχισε να φρεσκάρει την ενδεκάδα, βλέποντας να μην έχει τόση ενέργεια η Εθνική πλέον.



Στο 72’ οι Λευκορώσοι μείωσαν. Ο διαιτητής έκανε onfield review και έδειξε την άσπρη βούλα, σε φάση που η μπάλα βρήκε στο κολλητό χέρι του Μπακασέτα, που όμως είχε γείρει το κορμί του. Ο Μπαρκόφσκι εκτέλεσε δυνατά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη.

