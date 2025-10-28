Οριστικό: Νέος προπονητής του ΟΦΗ ο Κόντης

Νέος προπονητής του ΟΦΗ οριστικά ο Χρήστος Κόντης. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε προφορική συμφωνία, ώστε ο 50χρονος τεχνικός να διαδεχθεί τον Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την Κυριακή.

Το πρωί της Τετάρτης πρόκειται να υπογράψει συμβόλαιο με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Σήμερα θα βρεθεί στο Παγκρήτιο και θα παρακολουθήσει τον αγώνα με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Betsson. Το πρωί της Τετάρτης θα προπονήσει στις 11:00 τη νέα του ομάδα για πρώτη φορά. Ο Χρήστος Κόντης ήταν μέχρι πρότινος στο τιμόνι του Παναθηναϊκού (όπου διαδέχθηκε τον Ρουί Βιτόρια τον περασμένο Σεπτέμβριο).

Ως πρώτος προπονητής έχει δουλέψει στην Ελλάδα πέραν του «τριφυλλιού» στον Βόλο, ενώ ήταν στο παρελθόν στα Εμιράτα για τη Χάτα και στη Σαουδική Αραβία στον πάγκο της Αλ Φαχγιά.

