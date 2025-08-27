Επίσημο: Στα κιτρινόμαυρα ο Γαλανόπουλος!

Ο Αρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου για τα επόμενα δύο χρόνια με τον πρώην Ελληνα μέσο να επιστρέφει στη Σούπερ Λιγκ μετά το μικρό πέρασμα του από την Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ για τον Έλληνα χαφ.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου για τα επόμενα δύο χρόνια.

O Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1997 στο Μαρούσι και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία του Κενταύρου Βριλησσίων.

Το ταλέντο του ξεχώρισε και μεταπήδησε στην ακαδημία της Α.Ε.Κ. το 2011. Περνώντας από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια, ο Γαλανόπουλος πραγματοποίησε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Α.Ε.Κ. τον Μάιο του 2016 κόντρα στον Πανιώνιο.

Έκτοτε κέρδισε τη θέση του στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Κατέγραψε συνολικά 172 συμμετοχές (11 γκολ, 4 ασίστ) σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα.

Τον περασμένο Ιανουάριο μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του Α.Π.Ο.Ε.Λ., εκεί όπου είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα, καθώς μέσα σε έξι μήνες μέτρησε 18 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ).

Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έχει αγωνιστεί με την εθνική Ελλάδας στα τμήματα U18, U19 και U21, ενώ πραγματοποίησε ντεμπούτο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών στις 15 Μαΐου του 2018 σ’ έναν φιλικό αγώνα κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Συνολικά μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος από σήμερα ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!»