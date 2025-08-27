ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο: Στα κιτρινόμαυρα ο Γαλανόπουλος!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημο: Στα κιτρινόμαυρα ο Γαλανόπουλος!

Ο Κώστας Γαλανόπουλος ειναι και επίσημα παίκτης του Άρη

Ο Αρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου για τα επόμενα δύο χρόνια με τον πρώην Ελληνα μέσο να επιστρέφει στη Σούπερ Λιγκ μετά το μικρό πέρασμα του από την Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ.

Η ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ για τον Έλληνα χαφ.

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου για τα επόμενα δύο χρόνια.

O Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος γεννήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1997 στο Μαρούσι και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία του Κενταύρου Βριλησσίων.

Το ταλέντο του ξεχώρισε και μεταπήδησε στην ακαδημία της Α.Ε.Κ. το 2011. Περνώντας από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια, ο Γαλανόπουλος πραγματοποίησε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Α.Ε.Κ. τον Μάιο του 2016 κόντρα στον Πανιώνιο.

Έκτοτε κέρδισε τη θέση του στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Κατέγραψε συνολικά 172 συμμετοχές (11 γκολ, 4 ασίστ) σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα Κύπελλα.

Τον περασμένο Ιανουάριο μετακόμισε στην Κύπρο για λογαριασμό του Α.Π.Ο.Ε.Λ., εκεί όπου είχε σημαντικό ρόλο στην ομάδα, καθώς μέσα σε έξι μήνες μέτρησε 18 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ).

Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έχει αγωνιστεί με την εθνική Ελλάδας στα τμήματα U18, U19 και U21, ενώ πραγματοποίησε ντεμπούτο με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών στις 15 Μαΐου του 2018 σ’ έναν φιλικό αγώνα κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Συνολικά μετράει 9 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος από σήμερα ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!»

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών και ελληνικών ομάδων

Ελλάδα

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Ομόνοια ντομπάρει τον κόσμο της

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μαθητές από το Ριζοκάρπασο στα παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου στο FIBA EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού – Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη στα 25 εκατ.

Ελλάδα

|

Category image

Θύρα 7 Πάφου: «Κόσμος της Πάφου έβριζε τους οπαδούς του Ολυμπιακού»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δημητρίου: «Κάναμε υπερβάσεις για να φτάσουμε στα πλέι οφ, ακόμα και με δέκα το παλέψαμε»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αδιανόητη πάσα από τον Νίκολα Γιόκιτς!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επαγγελματίας άλλος ένας ΑΠΟΕΛίστας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέλος ο Ινγκεμπρίτσεν από την Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Την πρόκριση εμείς ή εμείς!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Κύπρος και Ελλάδα στη μάχη του EuroBasket με πληθώρα επιλογών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ένα (πολύ) κακό βράδυ...

ΑΕΚ

|

Category image

Έχασε την πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ λόγω… αχινού ο Μιχαΐλοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πήρε παίκτη από την ΑΕΛ η Ομόνοια 29Μ!

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Διαβαστε ακομη