O' Jogo: «Έκλεισε ο Ιωαννίδης στην Σπόρτινγκ - Το Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία για να υπογράψει»

Σύμφωνα με την Ο' Jogo ο Φώτης Ιωαννίδης θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς θα ταξιδέψει στην Πορτογαλία για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο!

Παίκτη της Σπόρτινγκ θεωρούν τον Φώτη Ιωαννίδη οι Πορτογάλοι!

Μετά από σωρεία δημοσιευμάτων, στα οποία παρατέθηκαν πολλά ποσά και σενάρια, ήρθε η O' Jogo να μιλήσει για οριστική συμφωνία! Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα από την Ιβηρική, αναφέρει ότι ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έκλεισε στους πρωταθλητές της Liga Portugal και θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο προκειμένου να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο!

Μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα, τονίζεται ότι το ποσό που θα εισπράξει ο Παναθηναϊκός θα ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ το ταξίδι που θα γίνει μετά τη ρεβάνς με τη Σάμσουνσπορ, φέρεται πως θα γίνει το Σάββατο (30/8) ή, το αργότερο, την Κυριακή (31/8), ώστε ο αρχηγός του «τριφυλλιού» να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρωθεί.

 

sportfm.gr

Διαβαστε ακομη