Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς ο Δικέφαλος έφτασε σε οριστική συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για τη μεταγραφή του 30χρονου φορ. Το deal περιλαμβάνει ετήσιο δανεισμό, ο διεθνής Έλληνας χάρισε χρήματα στους Μεξικανούς κι έρχεται Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να ολοκληρώσει και τυπικά το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ούτε ο Σεντρίκ Μπακαμπού, ούτε ο Ουαλίντ Σεντίρα, ούτε ο Μοστάφα Μοχάμεντ, αλλά ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι τελικά ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη θέση του φορ στην ιστορική σεζόν της ομάδας. Ο Δικέφαλος έφτασε οριστική συμφωνία με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του 30χρονου φορ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από 5,5 χρόνια.

Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες περιλαμβάνει ετήσιο δανεισμό, με τους ασπρόμαυρους να πληρώνουν 1.500.000 ευρώ, περίπου το μισό του συμβολαίου που λάμβανε ο διεθνής Έλληνας φορ στους Μεξικανούς. Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί εν τέλει η μεταγραφή, ο Γιακουμάκης χρειάστηκε να βάλει αρκετό νερό στο κρασί του, χαρίζοντας λίγο πάνω από 1.000.000 ευρώ στην Κρουζ Αζούλ, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του συμβολαίου που είχε λαμβάνειν από τη μεξικανική ομάδα για τη σεζόν 2025-26, ήτοι συνολικά περίπου 2.800.000 ευρώ.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν στη συμφωνία έχει προβλεφθεί και οψιόν αγοράς, ενώ το μόνο που απομένει πλέον είναι να ξεπεραστούν κάποια διαδικαστικά πράγματα και ο πρώην φορ της ΑΕΚ, του ΟΦΗ και του Πλατανιά να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

