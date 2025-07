Από τον Ολυμπιακό στη Νότιγχαμ ο Σιλά - «Η Φόρεστ έχει μεγάλα πλάνα για τον παίκτη»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Γκαμπιανού επιθετικού Λαμίν Σιλά από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Σιλά, που ξεχώρισε στην Κ19 των «ερυθρολεύκων», κέρδισε την προσοχή του αγγλικού συλλόγου με τις επιδόσεις του και πλέον είναι επίσημα ποδοσφαιριστής της Φόρεστ.

Η αγγλική ομάδα δείχνει να έχει μεγάλες προσδοκίες από τον ταλαντούχο επιθετικό της Εθνικής ελπίδων της Γκάμπια, εντάσσοντάς τον στο πλάνο για το μέλλον του συλλόγου.

🚨🌳 Nottingham Forest agree deal to bring in Gambian U20 striker Lamin Sillah on a 3 year deal.



Sillah joins after impressive performances at Olympiacos, now signed as new #NFFC player as Forest have big plans for Sillah. pic.twitter.com/7M2A11zOGO