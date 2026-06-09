ΑΕΚ: Με προοπτική τριετίας και η ανανέωση Ριμπάλτα

Αφού έκλεισε επίσημα το θέμα της ανανέωσης του Μάρκο Νίκολιτς έως το 2029, η ΑΕΚ στρέφεται πλέον στην επέκταση της συνεργασίας της (και) με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Ο διοικητικός ηγέτης του Club Μάριος Ηλιόπουλος, είναι αυτός που έχει αναλάβει τις επαφές και τις συζητήσεις με τον Καταλανό, οι οποίες είναι σε πολύ καλό σημείο για να κλείσει το θέμα της ανανέωσης, με τους δύο άνδρες γενικότερα να έχουν χτίσει μια εξαιρετική σχέση και μια άκρως επιτυχημένη συνεργασία. Ούτως ή άλλως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως ο Ηλιόπουλος ήταν εκείνος που τον Οκτώβρη του '24 είχε επιλέξει, ανακοινώσει και παρουσιάσει τον Ριμπάλτα ως νέο Διευθυντή Ποδοσφαίρου της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, λέγοντας «από σήμερα, τα μάτια όλης της Ευρώπης, είναι πάνω στην ΑΕΚΑΡΑ μας και στο ελληνικό ποδόσφαιρο» θέλοντας να αναδείξει το γεγονός πως ο σύλλογος με την πρόσληψη Ριμπάλτα περνούσε στο επόμενο επίπεδο, καθώς αναβαθμιζόταν με ένα κορυφαίο στέλεχος, από το πάνω-πάνω ράφι της ευρωπαϊκής αγοράς.

Περίπου 20 μήνες μετά, όλοι μπορούν να αντιληφθούν, γιατί τότε ο Μάριος Ηλιόπουλος βλέποντας... μπροστά μιλούσε με μεγάλη βεβαιότητα για όσα έρχονται. Ο φετινός θρίαμβος της κατάκτησης του πρωταθλήματος και η εντυπωσιακή πορεία μέχρι τα προημιτελικά του UEFA Conference League, αποτελούν μια δικαίωση και μια επιβράβευση για τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ και τις επιλογές του. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, που αποτελεί τον πιο επιτυχημένο Τεχνικό Διευθυντή στην ιστορία της ΑΕΚ και έναν από τους πιο επιτυχημένους στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ευρύτερα, ήταν ουσιαστικά το κεντρικό μυαλό. Ο «εγκέφαλος» του αγωνιστικού πρότζεκτ, όντας προφανώς πάντα σε συνεννόηση με τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον οποιο μοιάζουν «συγκοινωνούντα δοχεία» έχοντας μια ξεκάθαρη και κοινή αντίληψη - φιλοσοφία για το πως θα φτάσουν εκεί που θέλουν.

Η ανανέωση με τον Νίκολιτς λοιπόν, φέρνει εξελίξεις και με τον Ριμπάλτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις που γίνονται για την επέκταση της συνεργασίας με τον Καταλανό έχουν προοπτική τριετίας. Να δέσει δηλαδή η ΑΕΚ τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου, μέχρι το 2029. Είναι μια εξέλιξη που έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμα μια φορά, την κοινή κατεύθυνση που υπάρχει μεταξύ Ηλιόπουλου-Ριμπάλτα-Νίκολιτς. Οι οποίοι, μαζί και με τον Μηνά Λυσάνδρου, αποτελούν τις κολώνες πάνω στις οποίες βασίζεται το πρότζεκτ της ΑΕΚ, το πρότζεκτ της επιτυχίας. Ένα πρότζεκτ όμως, που βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημα του, με τις περσινές επιτυχίες να είναι μόνο η αρχή. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύει ο Ηλιόπουλος, προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν Ριμπάλτα-Νίκολιτς έχοντας μόνο την ΑΕΚ στο μυαλό τους, βλέποντας μακροπρόθεσμα με προοπτική τριετίας.

SDNA.GR