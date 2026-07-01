ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Αγγλία – ΛΔ Κονγκό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Αγγλία – ΛΔ Κονγκό

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται σήμερα στις 19:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «32» του Μουντιάλ με τον αγώνα Αγγλία – ΛΔ Κονγκό και τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου. Η νίκη των Άγγλων, προσφέρεται σε απόδοση 1.34 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 5.58 και η επικράτηση του Κονγκό στα 13.35. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 7.90 και στα πέναλτι στα 8.50. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 2.37 και το σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 2.70. Τέλος, το να σκοράρει στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης ο Χάρι Κέιν προσφέρεται στα 7.50, ενώ απόδοση 10.00 δίνεται στο ενδεχόμενο οποιαδήποτε ομάδα να χάσει πέναλτι. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τι ισχύει και πότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Αγγλία – ΛΔ Κονγκό

World Cup 2026

|

Category image

Κλειστά… χαρτιά και κάλεσμα στήριξης

ΑΕΛ

|

Category image

Βέλγιο-Σενεγάλη: Ιστορική πρώτη συνάντηση με έπαθλο την πρόκριση στους «16»

World Cup 2026

|

Category image

Αγγλία – Κονγκό: Να δρέψει τους καρπούς της πρωτιάς από τον όμιλο

World Cup 2026

|

Category image

Η Τσέλιε άνοιξε τον… δρόμο για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτο ξεμούδιασμα με το μυαλό σε άλλο μέτωπο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ ο Εμπαπέ και πλησίασε το απόλυτο ρεκόρ του Μέσ

World Cup 2026

|

Category image

Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (01/07)

TV

|

Category image

Στους «16»... κάνοντας τη διαφορά το Μεξικό!

World Cup 2026

|

Category image

Επίδειξη δύναμης από την Γαλλία με... εκτελεστή τον Εμπαπέ και με άνεση στους «16»

World Cup 2026

|

Category image

Μικρό πρόστιμο από την UEFA στην ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Πίσω από τις γραμμές της ανακοίνωσης: Τι πραγματικά δείχνει η κίνηση του ΑΠΟΕΛ με τον Αγγελόπουλο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο νόμος του Χάαλαντ!

World Cup 2026

|

Category image

Επίσημη η «βόμβα» με Ντε Φράι για τον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη