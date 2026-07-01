Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Αγγλία – ΛΔ Κονγκό

Συνεχίζεται σήμερα στις 19:00 η αγωνιστική δράση για την φάση των «32» του Μουντιάλ με τον αγώνα Αγγλία – ΛΔ Κονγκό και τη Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις, στους φίλους του στοιχήματος και του ποδοσφαίρου. Η νίκη των Άγγλων, προσφέρεται σε απόδοση 1.34 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 5.58 και η επικράτηση του Κονγκό στα 13.35. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 7.90 και στα πέναλτι στα 8.50. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο αποτιμάται στα 2.37 και το σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 2.70. Τέλος, το να σκοράρει στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης ο Χάρι Κέιν προσφέρεται στα 7.50, ενώ απόδοση 10.00 δίνεται στο ενδεχόμενο οποιαδήποτε ομάδα να χάσει πέναλτι. Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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