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Απίστευτο: Αήττητη 20 χρόνια σε 90λεπτο Μουντιάλ η Ολλανδία, αλλά…

ΓΗΠΕΔΟ

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Απίστευτο: Αήττητη 20 χρόνια σε 90λεπτο Μουντιάλ η Ολλανδία, αλλά…

Η Ολλανδία έχει να χάσει σε 90λεπτο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2006, ωστόσο στην παράταση ή στα πέναλτι έχει αποτύχει σε τέσσερις σερί διοργανώσεις έκτοτε.

Πρόωρα τελείωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο για την Ολλανδία, καθώς έχασε στα πέναλτι από το Μαρόκο για τη φάση των «32».

Το απίστευτο είναι πως οι «οράνιε» συμπλήρωσαν πλέον δώδεκα σερί αγώνες στο Μουντιάλ χωρίς ήττα σε 90λεπτο, καθώς η τελευταία τους ήττα σε κανονική διάρκεια αγώνα ήταν αυτή στους «16» του Μουντιάλ του 2006 από την Πορτογαλία με 1-0.

Έκτοτε οι Ολλανδοί δεν έχουν χάσει ποτέ ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κανονική διάρκεια. Το 2010 είχαν μόνο νίκες μέχρι να χάσουν στον τελικό από την Ισπανία στην παράταση (1-0).

Το 2014 η Ολλανδία έφτασε αήττητη μέχρι τα ημιτελικά χάνοντας στα πέναλτι από την Αργεντινή, κάτι που επαναλήφθηκε και το 2022, από την ίδια αντίπαλο, αλλά αυτή τη φορά στα προημιτελικά.

sport-fm.gr 

 

 

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World Cup 2026

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