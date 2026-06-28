Σκαλόνι: «Ο Μέσι δεν νοιάζεται για τα ρεκόρ. Σήμερα ήθελε να παίξουν και άλλοι παίκτες»

Ο Λιονέλ Μέσι παραχώρησε τη θέση του στην ενδεκάδα σε άλλους παίκτες της Αργεντινής για το ματς με την Ιορδανία (1-3), μιας και η ομάδα του είχε ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

«O Λέο θα μπορούσε να είχε παίξει 90 λεπτά σήμερα και, χωρίς να σημαίνει καμία ασέβεια προς τον αντίπαλο, ίσως να εδραίωνε ακόμη περισσότερο την θρυλική του θέση, αλλά προτίμησε οι συμπαίκτες του να έχουν χρόνο συμμετοχής», δήλωσε ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου. «Προτιμούσε επίσης να σκέφτεται τι μας περιμένει από εδώ και πέρα στα νοκ άουτ και αυτό λέει πολλά, επειδή δεν επικεντρώνεται σε αυτούς τους αριθμούς για τους οποίους όλοι μιλάνε, οπότε είμαι χαρούμενος που πήρε αυτή την απόφαση», πρόσθεσε ο Αργεντινός προπονητής.

Παράλληλα μίλησε για το Πράσινο Ακρωτήρι, τον αντίπαλο της Αργεντινής στη φάση των «32». «Είναι μια καλή ομάδα, μια γρήγορη ομάδα, παίζουν καλά, έχουν ποιότητα, και θα μας δυσκολέψουν. Είναι μάταιο για μένα να στέκομαι εδώ και να λέω ότι δεν είναι δύσκολος αντίπαλος, επειδή αυτό είναι ψέμα. Είδαμε πόσο ανταγωνιστικοί ήταν με την την Ισπανία, η οποία είναι ένα από τα φαβορί. Παρόλο που η Ισπανία άξιζε να κερδίσει, δεν μπόρεσε. Η Ουρουγουάη δεν μπόρεσε, ούτε η Σαουδική Αραβία», ανέφερε.