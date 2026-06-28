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Ο Βλάσιτς έστειλε τη Χρβάτσκα στα νοκ άουτ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Βλάσιτς έστειλε τη Χρβάτσκα στα νοκ άουτ

Η Κροατία επιβλήθηκε 2-1 της Γκάνας και τερμάτισε στη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου, παίρνοντας το εισιτήριο για τα νοκ άουτ. Στην τρίτη θέση η Γκάνα που επίσης πέρασε.

Ο Βλάσιτς έστειλε την Κροατία στους «32»! Η Χρβάτσκα κέρδισε με 2-1 την Γκάνα και πέρασε ως δεύτερη στα νοκ άουτ. Στην τρίτη θέση οι Αφρικανοί, που επίσης προκρίθηκαν. Πρωτοπόρος η Αγγλία. Αποκλείστηκε ο Παναμάς.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές φάσεις. Οι Κροάτες είχαν τον έλεγχο και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο, με την Γκάνα να έχει πιο παθητικό ρόλο. Στο 17΄ο Βλάσιτς απείλησε πρώτη φορά για το σύνολο του Ντάλιτς με το δυνατό σουτ του να βρίσκει στο κάθετο δοκάρι του Ασάρε και να περνά άουτ. Οι Γκανέζοι δεν πήραν το... μήνυμα και το πλήρωσαν στο 31ο λεπτό με το δυνατό συρτό του Σούτσιτς, ύστερα από την ασίστ του Κόβασιτς.

Η μοναδική ευκαιρία της αφρικανικής χώρας ήρθε στο 40'. Μετά το σόλο του Σεμένιο, ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι σούταρε αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Λιβάκοβιτς. Οι δύο χώρες πήγαν με το 1-0 στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς παρέμεινε ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους να πάρουν τη νίκη και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Η Γκάνα ισοφάρισε με τον Λούκασεν στο 73ο λεπτό να κάνει την προβολή ύστερα από την εκτέλεση φάουλ του Νουάμα. Το γκολ ακυρώθηκε αρχικά ως οφσάιντ αλλά ύστερα από έλεγχο του διαιτητή στο on-field review μέτρησε κανονικά.

Οι Κροάτες πήραν ξανά... κεφάλι στο σκορ στο 83' με την κεφαλιά του Βλάσιτς, ύστερα από το γέμισμα-τελική πάσα του Λούκα Μόντριτς. Το 2-1 έμεινε μέχρι το τέλος για τη βαλκανική χώρα, που τερμάτισε δεύτερη στον 12ο όμιλο. Στην τρίτη θέση η Γκάνα του Κεϊρός, αμφότερες πήραν το εισιτήριο για τους «32».

Κροατία (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Πέρισιτς, Πόνγκρασιτς, Σούταλο, Στάνισιτς, Κόβασιτς (Πάσαλιτς 78'), Μόντριτς, Βλάσιτς (Γκβάρντιολ 88'), Μπατούρινα (Πάσαλιτς 88'), Σούτσιτς, Μπούντιμιρ (Ματάνοβιτς 66')

Γκάνα (Κάρλος Κεϊρός): Ασάρε, Σενάγια, Ατζέτεϊ (Όπονγκ 46'), Λουκάσεν, Μένσα, Πάρτεϊ, Σεμένιο, Οβούσου (Φατάου 46'), Σίμπο (Γιρένκι 85'), Σουλεμάνα (Νουάμα 71'), Αγιού (Ασάντε 71')

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World Cup 2026

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