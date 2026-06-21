Πάει για την 100ή εμφάνιση με την Εθνική Γαλλίας

Έξι ημέρες μετά την κατάρριψη του ρεκόρ τερμάτων με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας, φτάνοντας τα 58 γκολ, ο Κιλιάν Μπαπέ ετοιμάζεται να πετύχει ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του, συμπληρώνοντας 100 συμμετοχές με τους «τρικολόρ» στον αγώνα της Δευτέρας (22/6) απέναντι στο Ιράκ, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στον μύθο του με το εθνόσημο.

Οι υποχρεώσεις διαδέχονται η μία την άλλη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ο αρχηγός της Γαλλίας συνεχίζει να συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας. Αν και απέχει ακόμη αρκετά από το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχών του Ουγκό Γιορίς, ο οποίος μετρά 145 διεθνείς εμφανίσεις, ενώ βρίσκεται προς το παρόν στη 10η θέση της σχετικής λίστας, η συμπλήρωση 100 αγώνων αποτυπώνει τη ξεχωριστή θέση που έχει ήδη κατακτήσει στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, μόλις στα 27 του χρόνια.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης συνηθίζει να καταρρίπτει τα χρονικά όρια. Εφόσον διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό συμμετοχών, θα μπορούσε να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Γιορίς έως τα τέλη του 2030, σε ηλικία 32 ετών. Παράλληλα, εφόσον η Γαλλία προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξεπεράσει ακόμη και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του με 103 συμμετοχές.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι προβλέψεις όσον αφορά την παραγωγικότητά του στο σκοράρισμα. Διατηρώντας τον μέσο όρο των 0,59 γκολ ανά αγώνα, ο Μπαπέ θα μπορούσε να φτάσει τα 100 διεθνή τέρματα τον Μάιο του 2033, όταν θα είναι 34 ετών.

Η διοργάνωση στη Βόρεια Αμερική βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια, ωστόσο ο ποδοσφαιρικός «θησαυρός» από το Μποντί, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική στις 25 Μαρτίου 2017 απέναντι στο Λουξεμβούργο, συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις μεγαλύτερες μορφές των «μπλε», δίπλα στον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Μισέλ Πλατινί. Και ίσως να έχει ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα μπροστά του έως τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο MetLife Stadium του Ιστ Ράδερφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί το σκηνικό των μεγαλύτερων επιτυχιών του. Από την πρώτη του συμμετοχή σε ηλικία 18 ετών, η πορεία του στην εθνική ομάδα έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη διοργάνωση που τον ανέδειξε σε παγκόσμιο αστέρα. Πρωταθλητής κόσμου το 2018, φιναλίστ το 2022 με το ιστορικό χατ-τρικ στον τελικό και συνολικά 14 γκολ σε τρεις διοργανώσεις, απέχει μόλις δύο τέρματα από το απόλυτο ρεκόρ των 16 που μοιράζονται οι Μίροσλαβ Κλόζε και Λιονέλ Μέσι.

«Δεν με εκπλήσσει», δήλωσε ο Λούκας Ντιν, διεθνής από το 2014 και συμπαίκτης του Μπαπέ από τα πρώτα του βήματα στην εθνική. «Ήταν ήδη φαινόμενο όταν ήρθε στην ομάδα. Από μικρός είχε διαμορφώσει τη νοοτροπία και την εργασιακή ηθική που τον χαρακτηρίζουν σήμερα. Του εύχομαι να συνεχίσει έτσι και πιστεύω ότι θα καταρρίψει πολλά ακόμη ρεκόρ».

Ωστόσο, ο Ντεσάν επισημαίνει ότι ο «εκτός προδιαγραφών» ποδοσφαιριστής εξακολουθεί να έχει πεδία στα οποία δεν έχει λάμψει όσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παραδόξως, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεν έχει αποτελέσει έως σήμερα τη διοργάνωση όπου ξεδίπλωσε πλήρως το ταλέντο του, σε αντίθεση με τον Πλατινί, ο οποίος οδήγησε τη Γαλλία στην κατάκτηση του Euro 1984 με οκτώ γκολ, ή τον Ζιντάν που κυριάρχησε στο Euro 2000.

Ο Μπαπέ δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο Euro 2021, όπου η επιστροφή του Καρίμ Μπενζεμά μονοπώλησε το ενδιαφέρον, ενώ στο Euro 2024 στη Γερμανία υπέστη κάταγμα στη μύτη από το πρώτο κιόλας παιχνίδι απέναντι στην Αυστρία και ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με μόλις ένα γκολ, από εκτέλεση πέναλτι, φτάνοντας έως τα ημιτελικά.

Ο χρόνος, πάντως, είναι με το μέρος του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε ηλικία 31 ετών, ενώ ο Λιονέλ Μέσι πανηγύρισε το πρώτο του Copa America στα 34 και το Παγκόσμιο Κύπελλο έναν χρόνο αργότερα. Ο Μπαπέ, που ήδη συγκρίνεται με τα δύο κορυφαία ονόματα της σύγχρονης εποχής, δείχνει ικανός να ξεπεράσει ακόμη και τα δικά τους επιτεύγματα, καθώς κανένα ρεκόρ δεν μοιάζει απρόσιτο για το «φαινόμενο» από το Μποντί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ