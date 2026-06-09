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Ο Ντεσάν αποθέωσε τον Ολίσε

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ντεσάν αποθέωσε τον Ολίσε

Ο Ντιντιέ Ντεσάν εντυπωσιάστηκε από την εμφάνιση του Μάικλ Ολίσε εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Γάλλο επιθετικό.

Η Γαλλία υποδέχθηκε χθες (08/06) στο Λιλ τη Βόρεια Ιρλανδία, στο πλαίσιο των φιλικών προετοιμασίας πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και επικράτησε με 3-1, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση και το χατ-τρικ του Μάικλ Ολίσε.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «τρικολόρε», Ντιντιέ Ντεσάν, αναφέρθηκε στις επιδόσεις του νεαρού επιθετικού της Μπάγερν Μονάχου, χαρακτηρίζοντας τον με μία μόνο λέξη: «Λαμπερός».

«Μάικλ Ολίσε; Λάμπει, όπως ακριβώς έκανε και στη σεζόν του στην Μπάγερν Μονάχου. Όλα φαίνονται εύκολα για εκείνον, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. Αυτό είναι εξαιρετικό. Σε αυτόν τον αγώνα, με αυτό το χατ-τρικ, ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Έχει μια εντυπωσιακή ικανότητα να επαναλαμβάνει τις προσπάθειές του».

Ο 57χρόνος τεχνικός αναφέρθηκε ακόμη και στη πρεμιέρα της Γαλλίας στη διοργάνωση, που είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιουνίου, τονίζοντας πως η ομάδα του είναι έτοιμη να αγωνιστεί και να διεκδικήσει το τρίτο της παγκόσμιο τρόπαιο.

«Υπάρχουν κάποιες προσαρμογές που πρέπει να κάνουμε στην επιθετική διάταξη, αλλά δεν έχουμε άλλους αγώνες. Δεν έχουν απομείνει πολλές προπονήσεις. Έπρεπε να διαχειριστούμε συγκεκριμένους παίκτες. Το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για την 16η. Δεν ανησυχώ. Παλιότερα, μπορούσαμε να χτίσουμε ορμή. Τώρα, με την ομάδα μας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι αμέσως».

gazzetta.gr 

 

 

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