Europa League: Το προβάδισμα και οι ανοιχτοί λογαριασμοί σε Αγγλία και Ισπανία

Δείτε τι περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα των ρεβάνς για τους «8» του Europa League.

Συμπληρώνεται το παζλ των «4» στο Europa League, με τα φώτα να είναι στραμμένα σε Αγγλία και Ισπανία.

Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα έχουν ισχυρό προβάδισμα απέναντι σε Θέλτα και Μπολόνια, μετά το εντός έδρας 3-0 οι μεν και το εκτός έδρας 3-1 οι δε.

Ανοιχτοί είναι οι λογαριασμοί στο ζευγάρι Μπέτις-Μπράγκα και Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο, αφού οι πρώτοι αγώνες έληξαν 1-1.

Εκτός από τους Ανδαλουσιάνους είναι ο Ίσκο, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό και είναι εκτός λίστας. Διαθέσιμος ο Σάλαζαρ, αλλά μένει να φανεί σε τι επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται. Στα… πιτς Νιακατέ, Μπάρισιτς και ο Ντιέγκο Ροντρίγκες.

Εκτός είναι ο Καμαρά και Σάντσο για τους «χωριάτες», δεν βρίσκεται στη λίστα τους ο Μπάρκλεϊ. Διαθέσιμοι Βίτικ και Λυκογιάννης (επιστρέφει μετά από δύο μήνες). Τιμωρημένος ο βασικός στόπερ Λουκούμι. Παραμένουν στα… πιτς Σκορούπσκι, Ντομίνγκεζ και Νταλινγκά (βασικός επιθετικός). Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Ντε Σιλβέστρι.

Εκτός ο βασικός μέσος Ρομάν και βασικός ο στόπερ Στάρφελτ, αλλά και οι αναπληρωματικοί Ρίστιτς και ο Χούγο Άλβαρεθ. Από τη Φράιμπουργκ ο Οστερχάγκε είναι εκτός, ερωτηματικό ο Γκίντερ.

Το σημερινό πρόγραμμα:

Θέλτα-Φράιμπουργκ 19:45 (0-3)

Άστον Βίλα-Μπολόνια 22:00 (3-1)

Μπέτις-Μπράγκα 22:00 (1-1)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο 22:00 (1-1)

 

 

 

