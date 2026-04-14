Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο η διαιτησία για την αποβολή Μαρτίνες και το γκολ του Οκαφόρ

Οι αντιδράσεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη διαιτησία στον αγώνα με τη Λιντς δεν έχουν κοπάσει, με τους «κόκκινους διαβόλους» να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για συγκεκριμένες φάσεις που σημάδεψαν την αναμέτρηση.

Το παιχνίδι της Κυριακής (13/04) στο «Ολντ Τράφορντ» για την 32η αγωνιστική της Premier League ολοκληρώθηκε με ήττα 1-2 για τους γηπεδούχους, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω των έντονων παραπόνων για τις αποφάσεις του διαιτητή Πολ Τίρνι.

Η Γιουνάιτεντ εστιάζει κυρίως σε δύο περιστατικά: στην αποβολή του Μαρτίνες για τράβηγμα των μαλλιών του Κάλβερτ-Λιούιν, καθώς και στη φάση που προηγήθηκε του πρώτου γκολ της Λιντς, το οποίο σημείωσε ο Οκαφόρ.

Σύμφωνα με τους γηπεδούχους, στη φάση του γκολ υπήρξε επιθετικό φάουλ πάνω στον Λένι Γιορό, πριν η φάση συνεχιστεί και καταλήξει στα δίχτυα, κάτι που δεν ελέγχθηκε ως παράβαση ούτε από τον διαιτητή ούτε από το VAR.

«Δεν ξεκινήσαμε ιδιαίτερα καλά το παιχνίδι και προφανώς δεχτήκαμε γκολ όταν ο Λένι Γιορό δέχτηκε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. (Ο διαιτητής και το VAR) Δεν αποφάσισαν να ανατρέψουν αυτήν την απόφαση. Αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή στο παιχνίδι.

Δύο συνεχόμενα παιχνίδια, τέτοιες αποφάσεις πάνε κατά μας, αλλά αυτή ήταν μία από τις χειρότερες που έχω δει. Μπορείς να χτυπήσεις τον Λένι Γιορό με τον αγκώνα για το πρώτο γκολ, προφανώς με το χέρι ακουμπισμένο, μπορείς να ρίξεις το χέρι σου στο πρόσωπο του Μαρτίνεθ και μετά, καθώς χάνει την ισορροπία του εξαιτίας αυτού, να τον αποβάλλεις, επειδή έπιασε τα μαλλία του αντιπάλου του για να μην πέσει», τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Μάικλ Κάρικ.

sdna.gr