Ινίγο Πέρεθ: «Να ξεχάσουμε τη ρεβάνς με την ΑΕΚ και να επικεντρωθούμε στη Μαγιόρκα»

Ξεκάθαρος πως η Ράγιο Βαγεκάνο θα πρέπει να... ξεχάσει τη ρεβάνς με την ΑΕΚ ώστε να επικεντρωθεί στο ματς με τη Μαγιόρκα (12/04) ήταν ο προπονητής των Ισπανών, Ινίγο Πέρεθ.

Η Ράγιο Βαγέκανο πήρε μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στην ΑΕΚ με το 3-0 στο «Βαγέκας» και πριν τη ρεβάνς με την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαγιόρκα (12/04).

Ο τεχνικός των Ισπανών, Ινίγο Πέρεθ στάθηκε στο γεγονός πως οι παίκτες του θα πρέπει να αφήσουν στην άκρη το ματς με την ΑΕΚ και να είναι 100% συγκεντρωμένοι στον αγώνα πρωταθλήματος.

«Υπάρχουν ακόμα απομεινάρια του ενθουσιασμού και αυτών που βιώσαμε με την ΑΕΚ, και είναι εύκολο να σταθούμε σε αυτά και να σκεφτούμε απευθείας τον επαναληπτικό αγώνα στην Αθήνα αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στον αυριανό αγώνα γιατί, πέρα ??από τα κλισέ, πιστεύω ότι είναι κρίσιμος για την επίτευξη του στόχου μας.

Είναι σημαντικό αύριο να αφήσουμε στην άκρη οποιεσδήποτε σκέψεις οι οποίες μπορεί να μας... οδηγήσουν στην ρεβάνς της Αθήνα, όπως γίνεται συνήθως, και να επικεντρωθούμε στη Μαγιόρκα», ενώ για τον τραυματισμό του τερματοφύλακα Μπατάλια πρόσθεσε: «Ο Αουγκούστο πίεσε τον εαυτό του στο δεύτερο ημίχρονο και παρακολουθούμε την ανάρρωσή του».

