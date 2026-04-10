Μπορντό: «Μπλόκο» μεταγραφών από FIFA για τρία παράθυρα – Προσφεύγει στο CAS

Σοβαρό πλήγμα δέχθηκε η Μπορντό, καθώς η FIFA επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών για τα επόμενα τρία μεταγραφικά παράθυρα, σε μια εξέλιξη που περιπλέκει τον αγωνιστικό και διοικητικό σχεδιασμό του συλλόγου.

Η απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας σχετίζεται με οικονομική διαφορά που προέκυψε από τη μεταγραφή του Πέδρο Ντίαθ το 2023, με τη Χιχόν να διεκδικεί ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από τη γαλλική ομάδα.

Η υπόθεση οδήγησε την FIFA να συμπεριλάβει τη Μπορντό στη λίστα των συλλόγων που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μεταγραφές, με την ποινή να τίθεται σε ισχύ από τα τέλη Μαρτίου και να καλύπτει τρεις διαδοχικές μεταγραφικές περιόδους.

Ωστόσο, οι «Γιρονδίνοι» δεν σκοπεύουν να αποδεχθούν αμαχητί την τιμωρία. Η διοίκηση έχει ήδη κινηθεί νομικά, αμφισβητώντας την απόφαση και προετοιμάζοντας διπλή προσφυγή.

Αρχικά, η υπόθεση θα φτάσει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), ενώ στη συνέχεια εξετάζεται και η προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια, σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η ποινή πριν από το επόμενο μεταγραφικό παράθυρο.

Ο νομικός εκπρόσωπος του συλλόγου, Ματιέ Μπαραντάς, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως η πλευρά της Μπορντό θεωρεί ότι βρίσκεται σε ισχυρή νομική θέση και αντιμετωπίζει την κατάσταση με σχετική ψυχραιμία.

