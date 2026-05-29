Ανατροπή με Άλισον!

Παρά τις επαφές που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, δεν θα προχωρήσει η μετακίνηση του Άλισον προς τη Γιουβέντους, αφού η Λίβερπουλ δεν επιτρέπει την παραχώρησή του!

Ο Άλισον φερόταν να είναι έτοιμος γι' αποχώρηση από το Μέρσεϊσαϊντ το φετινό καλοκαίρι και μάλιστα, όλο το προηγούμενο διάστημα κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα περί επαφών με τη Γιουβέντους.

Ο Βραζιλιάνος κίπερ, ωστόσο, θεωρείται ακόμα ο βασικός πορτιέρε της Λίβερπουλ, με δεδομένο πως και ο Μαμαρντασβίλι δείχνει να μην μπορεί ακόμα να πάρει το βάρος πάνω του.

Όπως αναφέρεται στα διεθνή media, οι «κόκκινοι» δεν αφήνουν τον Άλισον να φύγει κι έτσι αυτός, αφού δεσμεύεται μέχρι και το 2027, οδεύει προς παραμονή...

england365.gr