FA Cup: Ολοταχώς για τελικό Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι

Λίγη ώρα μετά από τη... δραματική πρόκριση της Λιντς επί της Γουεστ Χαμ (4-2 στα πέναλτι) στον τελευταίο χρονικά προημιτελικό του FA Cup, διεξήχθη η κλήρωση της ημιτελικής φάσης.

Η κληρωτίδα αυτή τη φορά δεν ανέδειξε... πρόωτο τελικό, καθώς στα ζευγάρια των ημιτελικών υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί.

Μεγαλύτερο η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Σαουθάμπτον, την ομάδα της Championship που το Σάββατο (4/4) έκανε το «μπαμ» αφήνοντας εκτός την Άρσεναλ. Τον πρώτο λόγο θα έχει και η Τσέλσι απέναντι στη Λιντς κι έτσι όλα δείχνουν ότι αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, τότε Σίτι και Τσέλσι έχουν - στα χαρτιά - τον πρώτο λόγο για να περάσουν στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου στο «Γουέμπλεϊ».

Οι δύο ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν είτε στις 25, είτε στις 26 Απριλίου στο Γουέμπλεϊ.