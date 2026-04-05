Πρωταθλήτρια ξανά η Αϊντχόφεν

Δημοσιευτηκε:

Bγήκε ο πρωταθλητής στην Ολλανδία.

Η Φέγενορντ εμφάνισε για μια ακόμη φορά φέτος την αγωνιστική αστάθεια της και δεν μπόρεσε να νικήσει στην έδρα της Φόλενταμ (0-0), για την 29η αγωνιστική της Eredivisie. Από το τελικό αποτέλεσμα έμειναν ευχαριστημένοι μόνο οι γηπεδούχοι, καθώς με το βαθμό αυτό ξέφυγαν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ισοπαλία αυτή έστεψε και τυπικά και φέτος πρωταθλήτρια την Αϊντχόφεν, καθώς η PSV απολαμβάνει διαφορά 17 βαθμών από την ομάδα του Ρότερνταμ πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Eredivisie και πανηγυρίζει από και μαθηματικά τον τίτλο.

Νωρίτερα, μετατέθηκε για περίπου μιάμισι ώρα ο μεσημεριανός αγώνας (13:15) της Γκόου Αχέντ Ινγκλς με αντίπαλο την Τσβόλε. Αιτία ήταν το γεγονός πως δεκάδες οπαδοί των φιλοξενούμενων εμφανίστηκαν στις εξέδρες του γηπέδου με κουκούλες και καλύμματα προσώπου, με τις αρχές και τη διοργανώτρια αρχή να διακόπτουν τον αγώνα υπό των φόβο επεισοδίων. Μάλιστα, δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν από τις εξέδρες όλοι οι οπαδοί της Τσβόλε ώστε να ξεκινήσει η αναμέτρηση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κερκίδα των φιλοξενούμενων, οι οπαδοί αυτοί άναψαν καπνογόνα και θέλησαν να τα πετάξουν στον αγωνιστικό χώρο, με το προστατευτικό δίχτυ να τους αποτρέπει. Στο αγωνιστικό χώρο οι γηπεδούχοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πάρουν τη νίκη με το σαρωτικό 5-0 και ουσιαστικά να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής στην Ολλανδία και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Αϊντχόφεν-Ουτρέχτη       4-3

Αλκμάαρ-Φορτούνα Σιτάρντ 2-0

Τελστάρ-Γκρόνινγκεν      0-2

Αγιαξ-Τβέντε             1-2

Εξέλσιορ-Ναϊμέγκεν       0-2

Γκόου Αχεντ Ιγκλς-Τσβόλε 5-0

Φόλενταμ-Φέγενορντ       0-0

Χέρενφεν-Χεράκλες        4-1

Μπρέντα-Σπάρτα Ρότερνταμ 0-0

 

Η βαθμολογία (29 αγώνες)

Αϊντχόφεν          71

Φέγενορντ          54

Ναϊμέγκεν          53

Τβέντε             50

Άγιαξ              48

Αλκμάαρ            45

Χέρενφεϊν          44

Σπάρτα Ρότερνταμ   42

Ουτρέχτη           41

Γκρόνινγκεν        41

Φορτούνα Σιτάρντ   35

Γκόου Αχέντ Ίγκλς  35

Τσβόλε             33

Φόλενταμ           28

Τέλσταρ            27

Εξέλσιορ           27

Μπρέντα            24

Χέρακλες           19

 

