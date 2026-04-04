Ντελ Πιέρο: «Πρέπει ν΄αρχίσουμε από το... μηδέν»

Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ της Ιταλίας φέρνει μπόλικες συζητήσεις για την επόμενη μέρα.

Το «φιάσκο της Ζένιτσα» και ο αποκλεισμός της εθνικής Ιταλίας από το Μουντιάλ 2026, εξακολουθεί ν΄απασχολεί τα πρωτοσέλιδα του Τύπου στην γειτονική χώρα.

Θέση στο «φλέγον», για το ιταλικό ποδόσφαιρο, ζήτημα, πήρε και ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, με τον 51χρονο θρύλο του καμπιονάτο, να μην «μασά τα λόγια του», μιλώντας στο «Sky Calcio Unplugged»:

«Νιώθω πολλά αρνητικά συναισθήματα, όπως θλίψη, θυμό, απογοήτευση και δυσπιστία. Η πρώτη φορά ήταν ένα σοκ, η δεύτερη ένας εφιάλτης και η τρίτη, ντροπιαστική για να δικαιολογηθεί. Δεν έχει σημασία ποιος φταίει: ο Γκατούζο, ο Μπουφόν ή ο Γκραβίνα. Είμαστε πολύ πίσω, όχι μόνο σε σύγκριση με τα δικά μας πρότυπα, αλλά και σε σύγκριση με εκείνους που έχουν σπουδάσει και ανέλαβαν ν' αρχίσουν από το... μηδέν, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, που έχουν ακολουθήσει με θάρρος νέα μονοπάτια. Ακόμη κι εάν μέχρι σήμερα, οι λύσεις φαίνονται ακόμα πολύ μακρυά. Ο καθένας μας πρέπει να είναι έτοιμος να αντιδράσει, ν' αρχίσει από το μηδέν, να εμπλακεί, να μελετήσει και να εργασθεί με ενθουσιασμό, για να λύσει τα προβλήματα. Πιστεύω στην ομαδική εργασία. Δεν πρέπει να δείχνουμε με το δάκτυλο κανέναν ή να ρίχνουμε την ευθύνη για την διόρθωση των πάντων σε μόνο ένα άτομο. Πρέπει να αναλύσουμε τι δεν λειτουργεί στο ποδόσφαιρο ανδρών, επειδή στο ποδόσφαιρο γυναικών και σε άλλα αθλήματα επιτυγχάνουν εξαιρετικά πράγματα. Τα προβλήματα έγκεινται στις ομάδες νέων, αλλά και στα στάδια και στις επενδύσεις. Αυτό αφορά πολλούς ανθρώπους: από προέδρους μέχρι προπονητές και προπονητές. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να παραδεχθούμε ότι δεν είμαστε πλέον οι καλύτεροι, ούτε καν δεύτεροι ή τρίτοι. Πρέπει ν' αφήσουμε στην άκρη την υπερηφάνεια. Η ταπεινότητα είναι απαραίτητη. Δεν πρόκειται μόνο για χρήματα. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο με συγκεκριμένα βήματα. Αυτό απαιτεί χρόνο. Με την πάροδο του χρόνου, ο Γκασπερίνι στην Αταλάντα έγινε θρύλος. Ο Αντσελότι στην Γιούβε φαινόταν ο χειρότερος προπονητής στον κόσμο, αλλά δεν ήταν. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από το να σκεφτόμαστε απλώς να σώσουμε το... τομάρι μας. Οι παίκτες δεν κτίζονται, διαμορφώνονται και υποστηρίζονται για να πετύχουν».

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

