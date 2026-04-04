Ροναλντίνιο: «Ο Μέσι παραμένει ο καλύτερος στον κόσμο»

Το εγκώμιο του Λιονέλ Μέσι έπλεξε ο Ροναλντίνιο σε συνέντευξή που παραχώρησε στην Ole με αφορμή και το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο Netflix για τη ζωή του.

Ο Βραζιλιάνος ανέφερε ότι ακόμη και τώρα παραμένει ο καλύτερος στον κόσμο εκφράζοντας την ελπίδα του να δώσει κανονικά το «παρών» στο Μουντιάλ και να είναι σε φόρμα.

«Συνεχίζει να είναι ο καλύτερος στον κόσμο και ελπίζω να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε άριστη φόρμα και να κάνει καταπληκτικά πράγματα για εμάς», ήταν κάποια από τα λόγια του.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για την Βραζιλία και τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο επεσήμανε ότι είναι μια ομάδα με φανταστικούς παίκτες και θα τα πάει πολύ καλά.

«Νομίζω ότι η Βραζιλία τα πάει πολύ καλά, μια δυνατή ομάδα με φανταστικούς παίκτες από τον τερματοφύλακα μέχρι τους επιθετικούς, όλοι τους απίστευτα ταλαντούχοι. Θα είναι ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο, με όλες τις ομάδες να έρχονται δυνατές», τόνισε, ενώ μίλησε και για τον Λαμάλ χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους καλύτερους στον κόσμο.