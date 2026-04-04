Παραμένει στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ως «θετικά δυναμική» χαρακτήρισε την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο πατέρας του Ραζβάν.

Οι θεράποντες ιατροί του νοσοκομείου στο Βουκουρέστι εξέδωσαν ιατρικό ανακοινωθέν ενημερώνοντας τι συμβαίνει μετά το έμφραγμα που υπέστη πριν λίγες ημέρες.

«Λαμβάνοντας υπόψη το φυσιολογικό ενδιαφέρον που επιδεικνύεται, διευκρινίζουμε ότι η εξέλιξη του ασθενούς είναι φυσική σε σχέση με την υπάρχουσα παθολογία, με θετική δυναμική. Οποιοδήποτε στοιχείο ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί εάν είναι απαραίτητο. Ζητάμε σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την ατομική ιδιωτικότητα κάθε ασθενούς», δήλωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών το Σάββατο το πρωί.