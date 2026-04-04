Γκουαρδιόλα για Ρόδρι: «Αν θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα τον σταματήσουμε»

Γκουαρδιόλα για Ρόδρι: «Αν θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα τον σταματήσουμε»

Τόνισε παράλληλα πως επιθυμία της Μάντσεστερ Σίτι είναι η παραμονή του

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σχολιάζοντας τα σενάρια που θέλουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να ενδιαφέρεται για τον Ισπανό μέσο.

Ο Καταλανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως η φιλοσοφία του συλλόγου δεν περιλαμβάνει «δέσμευση» παικτών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αν ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι χαρούμενος, τότε πρέπει να φύγει. Ο σύλλογος είναι πάνω από όλους μας».

Παρά το άνοιγμα της πόρτας, ο Γκουαρδιόλα φρόντισε να υπογραμμίσει ότι η πρόθεση της Μάντσεστερ Σίτι είναι ξεκάθαρη: να κρατήσει τον Ρόδρι για πολλά χρόνια ακόμη.

«Ξέρω τι θέλει ο σύλλογος. Θέλουμε να μείνει, να μείνει, να μείνει. Και πιστεύω πως θα μείνει», ανέφερε, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στη σχέση του παίκτη με την ομάδα.

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκαν οι δηλώσεις του ίδιου του Ρόδρι κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων. Ο Ισπανός διεθνής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταγραφής στη Ρεάλ Μαδρίτης, λέγοντας: «Δεν μπορείς να πεις όχι στους καλύτερους συλλόγους του κόσμου», αφήνοντας ανοιχτό κάθε σενάριο για το μέλλον του.

Ο προπονητής της Σίτι στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεισφορά του Ρόδρι, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν «απίστευτο, κορυφαίο παίκτη», ενώ επισήμανε ότι η προσφορά του στην ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι καθοριστική.

«Έχει αποδείξει πόσο δεμένος είναι με τον σύλλογο και πόσο σημαντικός είναι για εμάς», είπε, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι ο παίκτης δείχνει ξανά στο υψηλότερο επίπεδο.

Το συμβόλαιο του Ρόδρι με τη Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται το 2027, γεγονός που δίνει στον σύλλογο ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Ωστόσο, οι δηλώσεις τόσο του παίκτη όσο και του προπονητή κρατούν «ζεστό» το μεταγραφικό σενάριο ενόψει καλοκαιριού.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

