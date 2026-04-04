Γκουαρδιόλα για Ρόδρι: «Αν θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα τον σταματήσουμε»

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Πεπ Γκουαρδιόλα, σχολιάζοντας τα σενάρια που θέλουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να ενδιαφέρεται για τον Ισπανό μέσο.

Ο Καταλανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως η φιλοσοφία του συλλόγου δεν περιλαμβάνει «δέσμευση» παικτών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αν ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι χαρούμενος, τότε πρέπει να φύγει. Ο σύλλογος είναι πάνω από όλους μας».

Παρά το άνοιγμα της πόρτας, ο Γκουαρδιόλα φρόντισε να υπογραμμίσει ότι η πρόθεση της Μάντσεστερ Σίτι είναι ξεκάθαρη: να κρατήσει τον Ρόδρι για πολλά χρόνια ακόμη.

«Ξέρω τι θέλει ο σύλλογος. Θέλουμε να μείνει, να μείνει, να μείνει. Και πιστεύω πως θα μείνει», ανέφερε, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στη σχέση του παίκτη με την ομάδα.

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκαν οι δηλώσεις του ίδιου του Ρόδρι κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων. Ο Ισπανός διεθνής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταγραφής στη Ρεάλ Μαδρίτης, λέγοντας: «Δεν μπορείς να πεις όχι στους καλύτερους συλλόγους του κόσμου», αφήνοντας ανοιχτό κάθε σενάριο για το μέλλον του.

Ο προπονητής της Σίτι στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεισφορά του Ρόδρι, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν «απίστευτο, κορυφαίο παίκτη», ενώ επισήμανε ότι η προσφορά του στην ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι καθοριστική.

«Έχει αποδείξει πόσο δεμένος είναι με τον σύλλογο και πόσο σημαντικός είναι για εμάς», είπε, προσθέτοντας πως θεωρεί ότι ο παίκτης δείχνει ξανά στο υψηλότερο επίπεδο.

Το συμβόλαιο του Ρόδρι με τη Μάντσεστερ Σίτι ολοκληρώνεται το 2027, γεγονός που δίνει στον σύλλογο ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Ωστόσο, οι δηλώσεις τόσο του παίκτη όσο και του προπονητή κρατούν «ζεστό» το μεταγραφικό σενάριο ενόψει καλοκαιριού.