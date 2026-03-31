Παγκόσμιο Κύπελλο: «Ο θάνατός σου, η ζωή μου» στους τέσσερις τελικούς των playoffs

Η μεγαλύτερη ώρα είναι τώρα για τα εισιτήρια της ευρωπαϊκής ζώνης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τέσσερις αναμετρήσεις που έχουν τον χαρακτήρα «ο θάνατός σου, η ζωή μου» και όχι άδικα.

Τέσσερις ομάδες θα πανηγυρίσουν την πρόκριση στην τελική φάση της σπουδαιότερης διοργάνωσης εθνικών ομάδων, ενώ οι άλλες τέσσερις θα ζήσουν τον εφιάλτη του αποκλεισμού έχοντας φτάσει στην πηγή αλλά χωρίς, στο τέλος, να πιούν νερό.

Κάθε παιχνίδι είναι σπουδαίο, αλλά δεδομένα ξεχωρίζει εκείνο της Ιταλίας κόντρα Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Δύο Μουντιάλ χωρίς τη «σκουάντρα ατζούρα» είναι πολλά για το μέγεθός της και η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο δεν θέλει ούτε να σκέφτεται πως το κακό θα... τριτώσει. Η Ιταλία νίκησε 2-0 τη Βόρεια Ιρλανδία στην έδρα της αλλά τώρα καλείται σε ένα εχθρικό περιβάλλον στη Ζένιτσα να πάρει την πρόκριση κόντρα στην παρέα του Έντιν Τζέκο που λύγισε την Ουαλία στα πέναλτι και θέλει όσο τίποτα να πανηγυρίσει στη χώρα της την πρόκριση σε δέυτερο Μουντιάλ μετά το 2014.

Μεγάλο ματς και στη Στοκχόλμη ανάμεσα σε Σουηδία και Πολωνία, που θα ζήσουν ένα ιδιαίτερο deja vu αφού είχαν βρεθεί, ξανά, στην ίδια θέση: το 2022 η ομάδα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είχε υποδεχτεί τους Σουηδούς παίρνοντας τη νίκη με 2-0 που της έδωσε το εισιτήριο για τη διοργάνωση του Κατάρ. Οι φιλοξενούμενοι του αποψινού αγώνα επικράτησαν 2-1 της Αλβανίας και ο Λεβαντόφσκι θα κάνει τα πάντα για να βρεθεί στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, όμως, δεν θα έχει εύκολο έργο. Η Σουηδία θέλει να πάρει τη δική της ρεβάνς για τον αποκλεισμό πριν από τρία χρόνια, έχοντας δείξει τις προθέσεις της με το εντυπωσιακό 3-1 επί της Ουκρανίας χάρη στο τρομερό χατ τρικ του Βίκτορ Γιόκερες.

Παράλληλα, αμφίρροπος θα είναι και ο αγώνας του Κοσόβου που υποδέχεται την Τουρκία, ψάχνοντας την ιστορική πρώτη πρόκριση σε τελική φάση Μουντιάλ. Το σύνολο του Φράνκο Φόντα με σκορ 4-3 επέζησε από το θρίλερ με τη Σλοβακία και απέναντί του θα βρει μια Τουρκία με -πιθανότατα- την ποιοτική της φουρνιά, που νίκησε 1-0 τη Ρουμανία στην Κωνσταντινούπολη και θέλει να βρεθεί σε Μουντιάλ μετά το 2002 όπου είχε πάρει την τρίτη θέση.

Τέλος, η Τσεχία υποδέχεται τη Δανία έχοντας λυγίσει την Ιρλανδία στα πέναλτι την προηγούμενη εβδομάδα στοχεύοντας στην πρώτη πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 20 χρόνια και το 2006. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι πηγαίνουν σε αυτό τον τελικό με τρομερή ψυχολογία μετά το επιβλητικό 4-0 κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία και δεδομένα έχουν το know how σε τέτοιες καταστάσεις, μιας και στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ έχουν δώσει το παρών στα τρία με μοναδική εξαίρεση εκείνο του 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs για τα τέσσερα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία (21:45)

Σουηδία-Πολωνία (21:45)

Κόσοβο-Τουρκία (21:45)

Τσεχία-Δανία (21:45)

sport-fm.gr