Το «παζλ» στην άμυνα, απόντος του Κβίντα

Ο Ερνάν Λοσάδα έχει να διαχειριστεί μία πολύ σημαντική απουσία στον επόμενο αγώνα του Απόλλωνα απέναντι στην ΑΕΚ, για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ, παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 5 Απριλίου στο «Άλφαμεγα» (19:00).

Αναφερόμαστε βεβαίως στον τιμωρημένο με κίτρινες κάρτες Γιόζεφ Κβίντα, ο οποίος μέχρι τώρα έχασε μόλις έναν αγώνα των κυανολεύκων, όντας ο πρώτος ποδοσφαιριστής της ομάδας με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής (2340).

Ο 29χρονος Τσέχος αμυντικός, από τους κορυφαίους σέντερ μπακ του κυπριακού πρωταθλήματος, αγωνίστηκε στον αγώνα με την Πάφος FC και ως εκ τούτου θα χάσει το ματς με την ομάδα της Λάρνακας.

Το θετικό είναι, ότι ο Πραξιτέλης Βούρος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα. Ο 30χρονος Eλλαδίτης αμυντικός ανεβάζει συνεχώς ρυθμούς στις προπονήσεις και εκτός απροόπτου θα βρεθεί στην ενδεκάδα του αγώνα με τους κιτρινοπράσινους. Δίπλα του αναμένεται να πάρει θέση ο Ζαχαρίας Άδωνη, ο οποίος αποτέλεσε τον παρτενέρ του Κβίντα στο τελευταίο παιχνίδι και αυτό επειδή είναι τραυματίας και ο Λαμ.

Με τα υφιστάμενα δεδομένα, στο επόμενο ματς, αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Ντουοντού και Γιούσεφ, με τον δεύτερο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή σε σχέση με τον πρώτο.