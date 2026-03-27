ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καμία «ρήξη» ανάμεσα σε Τούχελ και Άρνολντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καμία «ρήξη» ανάμεσα σε Τούχελ και Άρνολντ

Πολλά έχουν «ακουστεί» τις τελευταίες ώρες, για τη σχέση που διατηρεί ο Τόμας Τούχελ με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ!

Ωστόσο, το «Sky Sports» διαβεβαίωσε τους πάντες, πως ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει... στραβώσει με τον προπονητή του και επιθυμεί να «κερδίσει» πίσω τη θέση του στην Αγγλία!

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έμεινε εκτός Αγγλίας για τα φιλικά, πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Από την ώρα που έγιναν γνωστές οι κλήσεις τα δημοσιεύματα έχουν πάρει «φωτιά», αφού πολλά είναι αυτά που αναφέρουν πως αυτή η απόφαση έχει κάνει έξαλλο τον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τόμας Τούχελ.

Ωστόσο, το «Sky Sports» έφερε νέα δεδομένα, «μιλώντας» για όσα συμβαίνουν ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όλα τα ρεπορτάζ που έλεγαν ότι υπήρχε «ρήξη» ανάμεσα σε Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και τον Γερμανό τεχνικό δεν έχουν καμία βάση.

Ο ποδοσφαιριστής της «βασίλισσας» δεν έχει κανένα απολύτως θέμα με τον προπονητή του και το μόνο που επιθυμεί είναι να «κερδίσει» ξανά τη θέση του, αφού σε καμία περίπτωση δεν θέλει να μείνει εκτός κλήσεων και να μην συμμετάσχει στο Μουντιάλ!

Αν θα τα καταφέρει κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά σίγουρα το γεγονός πως δεν είναι «μέσα» στα φιλικά προετοιμασίας, ήταν ένα μεγάλο «καμπανάκι».

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Sky Sports»:

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση μεταξύ του Τόμας Τούχελ και του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, και ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένος να κερδίσει τη θέση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ανάρτηση στο Instagram με τίτλο ''Madrid. And nothing else.'' προέρχεται από ένα διάσημο τραγούδι της Ρεάλ και δεν προοριζόταν για να σχολιάσει τη μη επιλογή του».

england365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Category image

Διαβαστε ακομη