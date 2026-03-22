Γι' αυτό δεν ανακοινώθηκε από τον ΑΠΟΕΛ ό,τι φεύγει ο Αμπάγκνια

Toν λόγο που από πλευράς του ΑΠΟΕΛ δεν ανακοινώθηκε η παραχώρηση του Αμπάγκνια, αν και το έπραξε η Ορντάμπασι, ανάφερε στις δηλώσεις του, πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος.

«Είναι στην Κύπρο και το είχε ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους της Ορντάμπασι ότι έπρεπε πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα ταξιδιωτικά του έγραφα. Αυτό δεν έγινε ακόμα και γι’ αυτό δεν ανακοινώσαμε την παραχώρηση του» σημείωσε.