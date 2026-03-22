Λοσάδα: «Κάναμε τα πάντα για τη νίκη»

Ευχαριστημένος παρουσιάστηκε ο Ερνάν Λοσάδα μετά την ισοπαλία με την Πάφο. Ο προπονητής του Απόλλωνα αναφέρθηκε στις χαμένες ευκαιρίες ενώ αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του για τη μεγάλη προσπάθεια.

Αναλυτικά: «Κάναμε τα πάντα για τη νίκη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θεωρώ πως τις μεγάλες ευκαιρίες τις είχε ο Απόλλωνας. Πήραμε ένα βαθμό, είναι πικρή γεύση. Είχαμε πολλά κόρνερ, αρκετά σουτ στον στόχο. Συνεχίζουμε αήττητοι και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε».