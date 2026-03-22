Μιχαΐλοβιτς: «Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, καλό είναι να μην χάνει»

Ευχαριστημένος με την απόδοση των παικτών του παρουσιάστηκε ο Βέσκο Μιχαΐλοβιτς. Ο προπονητής του Εθνικού σχολίασε την ισοπαλία με την ΑΕΛ, ενώ αναφέρθηκε και στη συνέχεια.

Αναλυτικά: «Στα αποδυτήρια είπα στους παίκτες συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Πιστεύω πως γενικά, εκτός της φάσης που ισοφαριστήκαμε, στεκόμασταν καλά στο γήπεδο. Δουλέψαμε και βγήκε σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε έξι παιχνίδια, οι αντίπαλοι που είναι από πάνω μας έχασαν, εμείς πήραμε βαθμό και μειώσαμε. Είναι έξι τελικοί, όμως αν συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο, πιστεύω πως θα καταφέρουμε η ομάδα να μείνει στην πρώτη κατηγορία. Δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα, όμως σίγουρα ήρθαμε για τη νίκη. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, καλό είναι να μην χάνει. Πίεση πάντα υπάρχει. Νομίζω οι παίκτες καταφέρνουν να το ξεπερνούν. Είδατε την προσπάθεια και πόσο παλέψαμε για τη νίκη. Με πίεση και χωρίς πίεση, πρέπει να αντέξουμε».