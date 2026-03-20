«Πάμε να κερδίσουμε την Πάφο»

Στον ΣΠΟΡ FM 95 μίλησε ο Φανούριος Κωνσταντίνου για όλα όσα αφορούν τον Απόλλωνα

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου για όλα όσα αφορούν την ομάδα του.

Πιο κάτω ακολουθούν τα κυριότερα σημεία των δηλώσεών του:

Για το ματς της Κυριακής με την Πάφο: «Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία δύσκολη ομάδα που φαίνεται ότι επανέρχεται στους παλιούς καλούς ρυθμούς της. Η πορεία της στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ αποδεικνύει πως πρόκειται για μία πολύ δυνατή ομάδα και απ’ τις πιο ποιοτικές στο πρωτάθλημα, όμως η ομάδα μας θα παλέψει για να πάρει τους τρεις βαθμούς στις νίκες».

Για το αν υπάρχει πίεση: «Πίεση έχουν όλες οι ομάδες, δέκα τελικοί, όλοι εναντίον όλων, εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει επέλθει επιπρόσθετη πίεση επειδή δεν κερδίσαμε την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», η οποία είπαμε ότι παραμένει υπολογίσιμη ομάδα μέσα στην έδρα της, παρά τα προβλήματα της. Από εκεί και πέρα εμείς πάμε στην Πάφο με μοναδικό στόχο τη νίκη. Ο Απόλλωνας πλέον είναι μία υπολογίσιμη ποδοσφαιρική οντότητα και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Για τα αγωνιστικά: «Εκτός είναι ο Λαμ και ο Ντουοντού, θα δούμε τον Βούρο οι πιθανότητες είναι στο 50-50, επιστρέφουν οι Μπράντον Τόμας και Μπράουν. Από εκεί και πέρα προμηνύεται μία πολύ δύσκολη σειρά αγώνων και πλιν απ’ την κατάκτηση του πρωταθλήματος που θα κριθεί πιο νωρίς τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα πάνε μέχρι τέλους για να κριθούν».

Για τα πακέτα εισιτηρίων: «Έχουν ξεπεράσει τα 400 εισιτήρια τα πακέτα εισιτηρίων και αν υπολογίσουμε ότι δεν έχουμε τώρα παιχνίδι στην έδρα μας είναι ένας καλός αριθμός, καθώς μέχρι τον Δεκέμβριο δεν είχαμε ανάλογη πορεία».

 

