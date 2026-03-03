ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ σε Ρεάλ και Βραζιλία με Ροντρίγκο

Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει τη σεζόν, μαζί & το Μουντιάλ

Οι χειρότεροι φόβοι της Ρεάλ Μαδρίτης αναφορικά με τον τραυματισμό του Ροντρίγκο, επιβεβαιώθηκαν...

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο στην χθεσινή εντός έδρας ήττα-σοκ των «μερένχες» από τη Χετάφε (0-1), με αποτέλεσμα να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και να τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν.

Μάλιστα, ο νεαρός άσος θα χάσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ (11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου) με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, δείγμα της σοβαρότητας του τραυματισμού.

Μια εξέλιξη που έρχεται να ρίξει... τίτλους τέλους σε μια πολύ άσχημη σεζόν για τον πρώην επιθετικό της Σάντος, αφού ο Ροντρίγκο είχε ταλαιπωρηθεί φέτος από αρκετούς τραυματισμούς. Ενδεικτικό είναι πως φέτος κατέγραψε μόλις 27 συμμετοχές - πολλές εκ των οποίων με λίγο χρόνο συμμετοχής - έχοντας σε αυτά τα παιχνίδια τρία γκολ και έξι ασίστ.

