Η εθνική γυναικών του Ιράν αρνήθηκε να ψάλει τον εθνικό ύμνο πριν από τον αγώνα του Asian Cup

Μια σιωπηλή πράξη αντίστασης

Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο πριν από την πρεμιέρα της στο Asian Cup, στην αναμέτρηση της Δευτέρας στην Αυστραλία -το πρώτο της παιχνίδι από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Οι παίκτριες στάθηκαν σιωπηλές και ακίνητες κατά την ανάκρουση του ύμνου πριν από τη σέντρα του αγώνα με τη Νότια Κορέα, η οποία επικράτησε με 3-0 στο Gold Coast Stadium στο Κουίνσλαντ. Η ομοσπονδιακή τεχνικός, Μαριζιέ Τζαφαρί, όπως και οι παίκτριες, αρνήθηκαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για τον πόλεμο ή για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η αποστολή του Ιράν είχε φτάσει στην Αυστραλία λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν οι αεροπορικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Αυστραλία την Πέμπτη και στις 21 Μαρτίου θα ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων απέναντι στις Φιλιππίνες, στο ίδιο γήπεδο.

Οι Ιρανές διεθνείς έχουν δεχθεί επαίνους για τη στάση τους. «Η καρδιά μας είναι μαζί τους και με τις οικογένειές τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και είναι πραγματικά γενναίο που βρίσκονται εδώ και αγωνίζονται», δήλωσε η Αυστραλή μέσος Έιμι Σέιερ. «Παρά το πολιτικό κλίμα και τις δυσκολίες που πιθανόν αντιμετωπίζουν, έδειξαν μεγάλη δύναμη στο γήπεδο. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους προσφέρουμε έναν αγώνα με σεβασμό και υψηλό επίπεδο».

Το Ιράν είναι η μοναδική ομάδα από τη Μέση Ανατολή που συμμετέχει στη διοργάνωση, η οποία ολοκληρώνεται στις 21 Μαρτίου. Η Αυστραλία ξεκίνησε με νίκη 1-0 επί των Φιλιππίνων, ενώ στον άλλο όμιλο η Βόρεια Κορέα επικράτησε 3-0 του Ουζμπεκιστάν.

