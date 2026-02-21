Ο πρώτος στόχος της Κρίσταλ Πάλας για αντί – Γκλάσνερ

Ο αντικαταστάτης του, ίσως έχει βρεθεί από τη διοίκηση των «αετών». Μάλιστα, είχε ακουστεί πριν περίπου 10 μέρες, για τον πάγκο της Τότεναμ!

Η καρέκλα του Όλιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας «τρίζει» για τα καλά, με τη διοίκηση όπως φαίνεται να έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Με δεδομένο ότι μπορεί να αποχωρήσει πριν ολοκληρωθεί η σεζόν, πρέπει να υπάρξει μια γρήγορη λύση. Έχουν βρει τον επόμενο!

Εκεί είναι που έρχεται να… κολλήσει ο προπονητής της Φερεντσβάρος, Ρόμπι Κιν! Η διοίκηση της Πάλας, τον βλέπει σαν τον πιο πιθανό αντικαταστάτη για τη νέα σεζόν. Πριν από λίγες μέρες, είχε ακουστεί για την Τότεναμ, με τον Ιγκόρ Τούντορ να παίρνει εν τέλει τη θέση!

Σύμφωνα λοιπόν με το «talkSPORT», ο Αυστριακός τεχνικός των «αετών» ίσως να μην προλάβει να ολοκληρώσει τη σεζόν, αν η ομάδα του, συνεχίσει με αυτά τα αποτελέσματα, βλέποντας έτσι, τον Ιρλανδό, να τον διαδέχεται.

england365.gr