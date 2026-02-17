«Η Γιουβέντους μαζί με Νάπολι και Ρόμα έχουν στη λίστα τους τον Τζολάκη»

Συνδέουν τη Γιουβέντους με τον Κωνσταντή Τζολάκη στην Ιταλία! Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Μίρκο Ντι Νατάλε που αναφέρει ότι οι «μπιανκονέρι» είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν στη μεταγραφική τους λίστα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, ο Ιταλός ρεπόρτερ υπογραμμίζει ότι τον Έλληνα γκολκίπερ εξετάζει τόσο η Νάπολι, όσο και η Ρόμα, με τις κορυφαίες ιταλικές ομάδες να έχουν στο στόχαστρό τους τον Τζολάκη, που το προηγούμενο διάστημα το όνομά του είχε γραφτεί και για συλλόγους από την Τουρκία.

Ωστόσο, η ίδια πηγή τονίζει πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν πρόκειται να πουλήσουν τον 23χρονο με λιγότερα από 20 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά ο Τζολάκης είναι μέσα σε ένα γκρουπ παικτών που δεν... αγγίζονται και οι Πειραιώτες δεν είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν.

Ο πορτιέρε των Πειραιωτών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και τη φετινή σεζόν στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετρώντας 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 16 clean sheets.