ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Γιουβέντους μαζί με Νάπολι και Ρόμα έχουν στη λίστα τους τον Τζολάκη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Γιουβέντους μαζί με Νάπολι και Ρόμα έχουν στη λίστα τους τον Τζολάκη»

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μίρκο Ντι Νατάλε

Συνδέουν τη Γιουβέντους με τον Κωνσταντή Τζολάκη στην Ιταλία! Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Μίρκο Ντι Νατάλε που αναφέρει ότι οι «μπιανκονέρι» είναι ανάμεσα στις ομάδες που έχουν στη μεταγραφική τους λίστα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, ο Ιταλός ρεπόρτερ υπογραμμίζει ότι τον Έλληνα γκολκίπερ εξετάζει τόσο η Νάπολι, όσο και η Ρόμα, με τις κορυφαίες ιταλικές ομάδες να έχουν στο στόχαστρό τους τον Τζολάκη, που το προηγούμενο διάστημα το όνομά του είχε γραφτεί και για συλλόγους από την Τουρκία.

Ωστόσο, η ίδια πηγή τονίζει πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν πρόκειται να πουλήσουν τον 23χρονο με λιγότερα από 20 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά ο Τζολάκης είναι μέσα σε ένα γκρουπ παικτών που δεν... αγγίζονται και οι Πειραιώτες δεν είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν.

Ο πορτιέρε των Πειραιωτών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και τη φετινή σεζόν στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετρώντας 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 16 clean sheets.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Κίβου για την υπόθεση Μπαστόνι: «Φτάνει η ηθικολογία - Και ο Μαραντόνα σκόραρε με το χέρι…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός... με το μυαλό στον Τζόουνς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απέκλεισε την Ομόνοια στην εκπνοή της παράτασης η ΑΕΚ - Βγήκε η τετράδα του κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Διέλυσε τη Γιουβέντους με ανατροπή και πεντάρα η Γαλατάσαραϊ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε δύο ευκαιρίες, έχει άλλες τόσες

ΑΕΛ

|

Category image

H κλήση της εθνικής για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027

Κύπρος

|

Category image

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες με ρόλο-έκπληξη ο Κλοπ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θα αλλάξει τη συνταγή ο Μπεργκ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το ψυχωμένο Μαρούσι απέκλεισε τον Άρη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σκόραρε στο ασιατικό Champions League o Κέλερ

ΑΕΛ

|

Category image

Υπογράφει νέο ηγεμονικό συμβόλαιο με την Άρσεναλ ο Σάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παράπονα Ραφίνια: «Οι κανόνες είναι διαφορετικοί για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιουβέντους: Η ποινή στον Πρόεδρο, Κομολί και Κιελίνι για όσα έγιναν στο «Σαν Σίρο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη