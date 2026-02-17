Στα ραντάρ της Άρσεναλ βρίσκεται ο Νίκο Γουίλιαμς

Πάνω στον Νίκο Γουίλιαμς έχει πέσει το βλέμμα της Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» φέτος κάνουν υπερπροσπάθεια για να κατακτήσουν την κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, σηκώνοντας την κούπα της Premier League, ωστόσο ο σχεδιασμός της νέας σεζόν δεν μένει πίσω.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, ο Μικέλ Αρτέτα θέλει να δυναμώσει περαιτέρω την επιθετική του γραμμή, με τον Νίκο Γουίλιαμς της Αθλέτικ Μπιλμπάο να βρίσκεται πολύ ψηλά στη μεταγραφική του λίστα.

Ο 23χρονος Ισπανός αν και έχει υπογράψει συμβόλαιο ζωής με την Αθλέτικ, συγκεκριμένα για 10 ολόκληρα χρόνια, συνεχίζει να προσελκύει ενδιαφέρον από μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την ρήτρα εξαγοράς του να φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.