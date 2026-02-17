ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στα ραντάρ της Άρσεναλ βρίσκεται ο Νίκο Γουίλιαμς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στα ραντάρ της Άρσεναλ βρίσκεται ο Νίκο Γουίλιαμς

Σκέφτεται από τώρα το μέλλον και την ερχόμενη σεζόν

Πάνω στον Νίκο Γουίλιαμς έχει πέσει το βλέμμα της Άρσεναλ.

Οι «κανονιέρηδες» φέτος κάνουν υπερπροσπάθεια για να κατακτήσουν την κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, σηκώνοντας την κούπα της Premier League, ωστόσο ο σχεδιασμός της νέας σεζόν δεν μένει πίσω.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, ο Μικέλ Αρτέτα θέλει να δυναμώσει περαιτέρω την επιθετική του γραμμή, με τον Νίκο Γουίλιαμς της Αθλέτικ Μπιλμπάο να βρίσκεται πολύ ψηλά στη μεταγραφική του λίστα.

Ο 23χρονος Ισπανός αν και έχει υπογράψει συμβόλαιο ζωής με την Αθλέτικ, συγκεκριμένα για 10 ολόκληρα χρόνια, συνεχίζει να προσελκύει ενδιαφέρον από μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την ρήτρα εξαγοράς του να φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δένει και τον Τσικίνιο ο Ολυμπιακός, ανακοινώθηκε η επέκταση συμβολαίου του

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε γιατρικό μα ακόμη υπάρχουν πληγές

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εμπιστοσύνη σε Μάριο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στα ραντάρ της Άρσεναλ βρίσκεται ο Νίκο Γουίλιαμς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναμενόμενη απόφαση για Οτσόα στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Premier League: Γιουνάιτεντ και Τσέλσι αρνήθηκαν τις φήμες περί προσέγγισης του Κλοπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

After Derby S01E10: Η μεγάλη Τρίτη του ΑΠΟΕΛ και τα νέα δεδομένα στο πρωτάθλημα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Στο σημείο… μηδέν με ερωτήματα που «καίνε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έξω με ΑΠΟΕΛ ο Κουλιμπαλί - Τα δεδομένα στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Super ενισχυμένες αποδόσεις για τα πλέι οφ του Champions League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πάρθηκε η απόφαση για Ζάζα από τον Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μαγικό ραβδί του Λοσάδα «κτύπησε» και τον Μπράντον Τόμας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Κατεβαίνει» με την Άμεση Δημοκρατία ο Μάριος Παναγή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ορίστηκε η ομάδα διαιτησίας για το Ομόνοια - Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Καφενειακού επιπέδου η φημολογία περί αποχώρησης των επενδυτών»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη